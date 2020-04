Coronavirus: El Gato Chila sana la muerte de su madre con ayuda social

En febrero de este año, Jonathan, el ‘Gato’ Chila, llegó feliz a su casa, ubicada en el populoso barrio Playas 2, del cantón guayasense del mismo nombre. Recuerda que le mostró a su madre, Fanny Chila, un cheque que significaba la cuota de entrada para su nueva casa, sin pensar que casi dos meses después la motivadora de ese sueño no iba a poder disfrutarlo, víctima indirecta del coronavirus

El 8 de abril pasado, la mujer de 55 años empezó a tener complicaciones de gastritis, que a la larga empeoraron el cuadro de diabetes e hipertensión preexistentes, por lo que fue llevada al Subcentro de Salud de Playas, donde en vez de mejorar, empeoró y, debido a la pandemia, fue ubicada en la lista de pacientes “sospechosas”, sin siquiera realizársele un examen. Finalmente, doña Fanny no soportó y tres días después (11 de abril) murió, luego de ser trasladada de emergencia al hospital de Santa Elena.

El Gato Chila, quien es conocido así por el color de sus ojos y precisamente el apellido de su madre, quedó incompleto para siempre. Una semana después del amargo momento, el surfista de 28 años ya no llora. Lleva el luto por dentro. Se repite una y otra vez que Fanny “murió por negligencia”, que los galenos no actuaron a tiempo y la encasillaron en medio de una pandemia que no merecía vivir; fue entonces que se prometió que su pérdida iba a trascender.

Casi inmediatamente después de sepultarla, el Gato pasó a liderar la ayuda humanitaria ‘Misión Playas’, cuyo objetivo es recaudar alimentos de primera necesidad para que la gente de su natal Playas no salga de sus casas y corra el riesgo de contraer el virus.

“La gente no solo está muriendo por COVID, sino por el maltrato que les dan en los hospitales a los que van a hacerse atender por alguna otra dolencia como mi madre. Si la gente sale de sus casas es porque muchas veces necesitan el pan diario, eso es lo que busca esta iniciativa, llevarles la ayuda a sus puertas”, replicó.

Y es que el dos veces campeón latinoamericano de surf y mejor deportista del país en su disciplina por varias temporadas, decidió transformar su dolor en ayuda.

“Yo no quiero que más gente muera por esa enfermedad. Que los pobladores de Playas, por salir a buscar qué comer, se expongan a contraer el virus o se sometan a un sistema hospitalario colapsado; la única manera para palear en algo esa situación es llevarles víveres a las casas directamente”, asegura. Y lo está consiguiendo.

En poco más de una semana, Chila, junto a un equipo de 7 personas más, ya logró recolectar alrededor de 200 cajas con alimentos, así como cajas de banano, alcohol, mascarillas e insumos, gracias a la ayuda de la empresa privada, fundaciones locales y particulares.

Prev Next La madre del surfista, Fanny Chila (centro), en una de las últimas fotos, rodeada de sus hijos. Cortesía

El Centro Evangelístico Playas está sirviendo como punto de acopio de todas las donaciones. Antes de la actividad el lugar fue rigurosamente desinfectado. Cortesía

El Gato Chila personalmente participa en la recolección y entrega de víveres por todo Playas. Cortesía

El martes pasado Misión Playas recibió la donación de 45 cajas de banano que iban a ser repartidos entre los habitantes. Cortesía

Chila con parte del equipo que trabaja en la Misión Playas que busca dotar de víveres e insumos a los pobladores de ese cantón de la provincia del Guayas. Cortesía

“El martes fui personalmente a Zapotal a retirar 45 cajas de guineo que nos donaron, y así la ayuda está llegando; todo con la bendición de Dios. No vamos a aflojar esta iniciativa hasta que veamos que Playas esté más tranquila, ya que actualmente se encuentra abandonada”, recalca.

El surfista, quien descubrió el deporte en el único balneario de la provincia del Guayas cuando tenía 14 años, hace un alto para volver a referirse a su mamá. Aunque está haciendo algo que le llena el corazón, confiesa que ya nada será igual sin ella. Volver a casa luego de una gira de competencias internacionales no será lo mismo. El encocado de camarones que Fanny le preparaba como recibimiento ya no estará servido en la mesa, mérito que solo a ella le daba, ya que lleva años sin comer carnes ni mariscos.

“La extraño. Mamá siempre me dio sonrisas. Era como yo; se burlaba y hacía bromas cuando algo malo estaba pasando, así enfrentaba ella los días grises, y eso es lo que estoy haciendo”, remata Chila. El recuerdo de ella está impregnado en cada una de las cajas que hoy se reparten en Playas.

Contribuciones 'Misión Playas'

Está a disposición la cuenta de ahorros del Banco Pichincha # 2202821908 a nombre de Jonathan Zambrano Chila, al correo ayudasocialplayas2020@gmail.com o al celular 0993918408; sino al barrio Playas 2, km 1,5 vía al Morro.

Agenda

Chila es seleccionado nacional. Hasta antes de la pandemia buscaba el cupo a los Olímpicos de Tokio que serán en 2021.