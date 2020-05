El coronavirus afecta a la familia de Iván Kaviedes

“La mitad de mi familia en Guayaquil está infectada de coronavirus, pero no he tenido ninguna pérdida”, dijo Jaime Iván Kaviedes, al comentar cómo está llevando la crisis ocasionada por la pandemia.

El autor del gol que le dio a la selección ecuatoriana su primera clasificación mundialista (Corea-Japón 2002) aseguró que está obedeciendo las indicaciones emitidas por las autoridades para evitar que la enfermedad lo perjudique a él o a sus seres queridos.

Copa regresa al aire a partir de mañana Leer más

“En la vida, lo bueno y lo malo, todo pasa. La zozobra y el miedo deben superarse y hacer las cosas que se necesitan para salir bien de esto”, dijo el Nine, en entrevista brindada ayer a radio La Red.

Como lo anunció Diario EXPRESO hace un par de meses, Kaviedes se encuentra en Paute, provincia de Azuay, junto a su pareja, quien lo está ayudando en el proceso de recuperación al que decidió someterse.

“Siempre voy a ser futbolista. Disfruté cada momento de mi carrera y ahora trato de vivir en paz”, acotó.

En el diálogo, el Nine también recordó lo que fue su paso por el combinado nacional.

“Las primeras fechas de la eliminatoria al Mundial 2002 no jugué. No era de concentrar sino de motivarme, eso se dio cuenta el profe Bolillo (Hernán Darío Gómez). La selección se consolidó, éramos una familia. Para el partido ante Venezuela me casé, y marqué mi primer gol jugando con el número 10. Me acomodé con el pecho y la crucé”, concluyó.