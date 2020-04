Coronavirus: Los 91 años de Emelec se celebran en casa

El 28 de abril tiene un significado único para el emelecismo: es la fecha en la que el club que ha explotado sus pasiones, se fundó. Pero a diferencia de otros años, en este no será posible hacer la caminata desfilando por las calles de Guayaquil haciendo alegoría de su gran fanaticada, hoy -en época de coronavirus- es turno de quedarse en casa y recordar al Club Sport Emelec.

Hoy será un día en el que los hinchas eléctricos se sentarán a ver vídeos del Bombillo: el bicampeonato 93-94, la chilena de Augusto Poroso, el inolvidable 3-0 en la final ante Barcelona en 2014, el tricampeonato en Casa Blanca y otras innumerables ocasiones que regocijan a la parcialidad azul.

Prev Next La familia Pérez Velázquez tendrá un festejo lleno de recuerdos y partidos históricos. Cortesía para Expreso

Para la familia Rodríguez Esteban la bandera de Emelec es sagrada. Cortesía para Expreso

El hincha Camilo Vallejo festejará al Bombillo desde la Islas Galápagos. Cortesía para Expreso

Los hinchas eléctricos festejarán al Bombillo a su manera. Cortesía para Expreso

El presidente de Emelec, Nassib Neme tuvo palabras de hermandad para los eléctricos y les pide paciencia por el delicado momento que atravesamos por el coronavirus. "En este aniversario 91 del club, que nos toma a todos por sorpresa en medio de una crítica situación sanitaria, los invito a mantener la fe, el ánimo y tener paciencia, les mando un fuerte abrazo a todos y espero que nos reencontremos tan pronto como sea posible. Dios los bendiga y que este aniversario 91 puedan celebrarlo en la intimidad de su familia de la manera más selectiva posible", expresó a este Diario.

EXPRESO también conversó con varios simpatizantes, entre ellos Federico Rabascal, un referente de la Boca del Pozo que explicó la planificación de hoy, que tendrá como finalidad interactuar con los azules, no solo del país, sino del mundo.

​Me siento emelecista, soy azul. A los hinchas decirles que sigan apoyando al equipo, porque es el más grande del Ecuador. Carlos Alberto Juárez, gloria de Emelec.

“Se ha decidido empezar la fiesta con una campaña en la que se invita a todos los hinchas azules a engalanar sus casas poniendo la bandera de Emelec en el balcón, pórtico o en la ventana. La cuarentena no es impedimento para que la fanaticada millonaria y en especial la Boca del Pozo, realicen algunas actividades relacionadas con la historia del club”, definió.

Prev Next Federico Rabascal, referente de la Boca del Pozo, rendirá su homenaje a Emelec desde su ventana. Cortesía para Expreso

Jorge Ricardo Vásquez es un guayaquileño que tiene casi 10 meses en San Cristóbal, Galápagos, pero la distancia no lo ha separado de su Emelec querido. “Sí se extraña bastante al Bombillo. No me lo imaginaba, pero la gente acá en Galápagos es muy emelecista y se reunía afuera de las tiendas a ver los partidos, pero obviamente hoy no se puede por la cuarentena. Se siente ese extrañar, la gente habla que quiere que vuelva el fútbol. Es un aniversario diferente, pero el amor está intacto”, le dijo a EXPRESO.

Al igual que Vásquez, Luis Alfredo Pérez y su familia tienen planeado un día especial. “Es un aniversario diferente, lo celebraremos desde casa en familia. Sobre todas las cosas extrañamos ir al estadio y vivir esa fiesta que solo se vive ahí. Para celebrar le voy a enseñar a mi hija los mejores partidos y en especial la final del 2014, año en el que nació ella, justo un mes antes”, cerró.