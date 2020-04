Nassib Neme: "Emelec a estas alturas no está exento al daño económico"

Nassib Neme está preocupado por la situación actual que atraviesa el país. Reconoce que lo deportivo no es prioridad.

En una entrevista exclusiva con EXPRESO, el presidente del Club Sport Emelec, Nassib Neme, adelantó algunos cambios a los que deberá adaptarse el fútbol ecuatoriano y su institución para sostenerse en estas duras épocas de coronavirus. Reconoció conocer el protocolo de salud para LigaPro, pero asegura que deben garantizar que todos se aferren a este para competir.

- A día de hoy, ¿cuánto ha afectado económicamente esta pandemia a Emelec?

-Cuando al final de la cadena la gente solo utiliza su dinero para comprar alimento y medicinas estás frente a un escenario económico devastador. Una crisis de magnitud aún mayor que la de las guerras, las guerras siempre fueron entre dos países en línea de máximo entre nueve o diez. Esto es universal. En consecuencia, Emelec a estas alturas ya no está exento del inminente daño económico que la pandemia está ocasionando. Ciertamente empieza a golpearnos muy fuerte.

- ¿Cuánto ha dejado de percibir el club?

-A partir de mediados de marzo estas son las consecuencias, luego puede usted sacar sus conclusiones. Por ingresos de taquilla: 0. Por ingresos de concesión bares: 0. Por alimentos y bebidas en las programaciones: 0. Por cuotas de socios: 0 y es imposible que sigamos cobrándoles o debitando de sus cuentas cuando muchos, sino la gran mayoría, necesitarán por ahora esos recursos para atender necesidades básicas como alimentación, salud y vivienda. Por ingresos de auspiciantes solo dos pagaron en el mes de marzo, ninguno en abril y es entendible. Por merchandising: 0. Por ingresos de la plaza comercial: 0. Por derechos TV recibimos pago completo hasta marzo. A partir de esta información relativa, puede tener una idea del impacto en nuestra economía.

- Se produjo una charla con el directorio azul para mediar temas económicos en el club. ¿Qué conclusiones definieron?

-Hay tres cosas claras que en economía básica y principios de administración generalmente aceptados debemos comprender, en cualquier actividad, sea esta comercial, turística, industrial, deportiva, debes alcanzar al menos el punto de equilibrio. A grosso modo hay tres fuentes para lograrlo: a través del aumento de tus ingresos por ventas; a través del aumento de tu margen de rentabilidad vía precios o a través de la reducción de tus gastos de nómina o costos operativos asociados a la actividad. Las dos primeras variables están descartadas tal vez los próximos dos o tres años. Solo queda como opción la última y si no la tomas corres el riesgo de desaparecer. Los equipos de trabajo están evaluando el recorte de nuestra estructura de costes para lograr el ansiado punto de equilibrio que nos permita sobrevivir en el tiempo económicamente hablando.

- ¿Han avanzado algo sobre el ajuste salarial de los futbolistas? Hace poco más de un mes nos comentó que Emelec se encontraba estable y que no era necesario. ¿Hoy?

-Nos encontramos frente a un escenario muy cambiante: febrero es muy distinto a marzo, a su vez marzo muy distinto abril, mayo no sabemos, pero los hechos nos permiten evidenciar la potencial magnitud de los daños y como dije en la anterior pregunta estamos trabajando al respecto.

- Se especula que clubes se deslindan de torneos, Copa Ecuador, formativas y liga femenina por un tema financiero. ¿Es cierto?

-Todos pueden especular, están en su derecho de hacerlo. Nosotros debemos tomar nuestras decisiones basados en evidencias científicas y en los potenciales daños económicos que la actividad expuesta sanitariamente sugiere. Dicen los epidemiólogos que lo que la gente necesita entender, epidemiológicamente hablando, es que cada persona que sumas añade riesgos, si hay cinco personas es más riesgoso que si hay dos. Si hay ocho torneos es exponencialmente más riesgoso que si te concentras en dos o tres. Debes concentrarte en lo realizable, en lo que permita mantener esta industria. Sin el motor que le permite desplazarse, los demás elementos del habitáculo pueden ser muy bonitos, lujosos, espaciosos y agradables a la vista, pero no se podrán mover a ningún lado.

-¿Tiene conocimiento de los posibles formatos que tendría LigaPro al volver? ¿Cuál le parece más idóneo?

-Tengo pleno conocimiento. Hoy el más idóneo puede ser uno, en mayo o junio el más idóneo puede ser otro. Todo dependerá de lo que la ciencia esté en capacidad de desarrollar para la humanidad. Estamos frente a un escenario completamente desconocido para la actual generación. El SARS, el VIH aún no tuvieron desarrollo de una vacuna. Hay que esperar que Dios ilumine a la ciencia para poder enfrentar esta pandemia.

- ¿Emelec ha sugerido algún formato?

-Emelec se inclinará por el formato que sugiera menos exposición y potencial contagio. Mañana se descubre una vacuna o un tratamiento eficaz y seguramente vamos a pensar completamente distinto. Nada es blanco o negro para siempre.

- ¿Ha podido conocer el protocolo de salud que han elaborado los médicos del fútbol ecuatoriano y si cree que todos los clubes en Ecuador podrán tener el presupuesto para aplicarlo?

-Los protocolos de salud aplicables deberán ser observados rigurosamente, quienes no puedan en mi opinión no podrán competir. Si sus ingresos son una barrera deberán reajustar sus presupuestos de otras áreas para asumirlo. El fútbol es juego, pero esto (la pandemia) no lo es.

- ¿Existe la posibilidad de que no vuelva el fútbol este 2020 en Ecuador o cree que es imposible tener tanto tiempo paralizado el deporte, lo que mueve y representa?

-Es una pregunta hoy muy difícil de responder, casi como pedirle a un borracho orinar en el pico de una botella. Aspiro y espero que sí, pero hoy no lo sé. Los hechos en su momento nos permitirán decidir en consecuencia.