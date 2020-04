Franco Mendoza recordó su paso por Emelec

El exjugador argentino Franco Mendoza no olvida a Emelec. El ‘Milagroso’, como llamaban al delantero, reveló algunas anécdotas que vivió en el cuadro azul en 2009, elenco al que dice tenerlo en su corazón.

En una entrevista con Radio Huancavilca de Guayaquil, el gaucho comentó que pese a que han pasado 11 años de su paso por el cuadro azul, aún mantiene contacto con varios excompañeros y además destacó el progreso que tuvo Emelec, con la llegada de Nassib Neme.

“Siempre tuve buena relación con los jugadores ecuatorianos, es más, me sigo comunicando con Gabriel Achilier y con Silvano Estacio. Con ellos hay una relación muy linda, eso es lo más grande, eso es lo que queda. Hablo con Jefferson Pinto y Joao Rojas también. A mí me trataron de una forma maravillosa”, sostuvo el exariete argentino.

Sobre Neme, Mendoza lo calificó como un dirigente “sabio”. “Si hoy es una persona con potencia, en ese momento se estaba perfilando y se veía. Era una persona con mucha sabiduría, para mí fue un gran ejemplo. Hasta el último día se ha portado de una manera ejemplar, me ayudó en todo lo que necesité... Nunca tuve un problema, cobré hasta el último día... Cuando me sacaba la camiseta para mostrar el mensaje de “La Gloria es de Cristo”, él me dijo que lo siga haciendo, que él se hacía responsable si es que Perrone se enojaba conmigo”.

Mendoza recordó la forma en la que se dio su llegada al cuadro guayaquileño. “Yo estaba en Olimpia (Paraguay) y la situación estaba muy difícil, de seis meses había cobrado apenas dos, estaba convirtiendo y Nassib estaba buscando delantero. El contacto fue directo con mi empresario, yo no tuve mucha participación en eso”.

El argentino recordó que el DT de ese entonces en Emelec, Gabriel Perrone, tuvo cierta resistencia por su llegada, debido a que no se conocían. “Apenas charlamos (con el técnico) vía telefónica y nos conocimos ya en Ecuador. Cuando el DT no se conoce es más complicado, por eso digo que lo que pasó allá fue obra de Dios y del esfuerzo que puse en cada entrenamiento. Hoy me toca dirigir y eso es lo que trato de inculcarles a mis chicos”.

El ‘Milagroso’ Mendoza además destacó la vez que el equipo recurrió a un pastor evangélico, para que ayudara a guiar espiritualmente al club, que andaba mal en el torneo.

“Fue un equipo muy resistido, en un inicio nos querían echar a todos los extranjeros y la pasamos mal. Lo que rescato de ese entonces es que acudimos a Dios porque no le encontrábamos la vuelta, a partir de eso, en el Capwell y contra Deportivo Cuenca, sacamos adelante un partido muy difícil. Yo jugué lesionado, pero ya se vio un cambio. Soy un agradecido de José Amador, que ahora está en Argentina; gracias a él pude jugar después de diez días”.

Actualmente el exdelantero argentino se desempeña como entrenador de las divisiones formativas del club Atlético Rafaela de Argentina.