Corinthians anunció este jueves 29 de junio el traspaso al Zenith ruso del delantero de 17 años Pedro, una de las jóvenes promesas del club brasileño, por 9 millones de euros (unos 9,8 millones de dólares al cambio de hoy.

El conjunto paulista vendió apenas el 50 % de los derechos federativos del extremo izquierdo, que permanecerá en el club hasta que cumpla la mayoría de edad, en febrero de 2024.

El presidente del 'Equipo del Pueblo', Duilio Monteiro, explicó a medios locales que aceptó de primeras la oferta del Zenit de San Petersburgo debido a la gran cantidad de deudas que afronta el club.

"Lamentablemente, Brasil no vende por el valor final, en la segunda venta en Europa los valores son más altos. Así es el mercado, no Corinthians. Así que 9 millones de euros por el 50 % del jugador es una excelente venta. ¿Podíamos esperar más? No podíamos", explicó el dirigente a TV Bandeirantes.

Corinthians, dirigido por el extécnico del Real Madrid Vanderlei Luxemburgo, también atraviesa un momento deportivo delicado, con el primer equipo mirando de reojo la zona de descenso en el Campeonato Brasileño.

No obstante, el cuadro de Sao Paulo dio una alegría a su afición en la víspera al golear al Liverpool uruguayo por 3-0 en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo que le dio acceso a jugar una eliminatoria en la Sudamericana para intentar colarse en los octavos de esa competición.