  Cartas de lectores

Cartas de lectores: Uva calle de único sentido

Uno existe y cohabita en una calle de único sentido, la de ir hacia adelante

Nuestra misión es única, nadie la puede suplantar. Por mucho poder que tengan otras voces, nuestras singulares ideas forman y conforman la mejor alianza armónica cuando se vierte pasión en la entrega y no interés mundano. De ahí la importancia de abrirse de corazón a corazón entre análogos. 

Quizás necesitemos entrar en sanación mística para ausentarnos del aburrimiento y de la mediocridad, acercándonos más entre nosotros, que es lo que realmente nos da felicidad. Aprovechemos pues los días para estar y ser satisfechos. Únicamente nos hallamos mientras nos rejuvenecemos. 

La edad no cuenta, por tanto. Es cuestión de trabajar los diversos momentos, de valorar nuestros sueños, de hacer valer nuestros andares, aunque incluyan el negro. Una supervivencia armonizada se sustenta en la regeneración de cada amanecer y se sostiene en la comunión de latidos, que forman comunidad de hogar y aliento, a la que no se puede dar marcha atrás. Uno existe y cohabita en una calle de único sentido, la de ir hacia adelante.

Víctor Corcoba

