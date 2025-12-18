Navidad en Quito 2025: los mejores spots navideños que no puedes dejar de visitar

Lugares históricos y plazas se convierten en escenarios ideales para compartir y fotografiar la Navidad en Quito

El pesebre gigante de El Panecillo es uno de los sitios preferidos para capturar postales navideñas en Quito.

La Navidad transforma a Quito en un mapa de luces, encuentros y memoria. Un recorrido por distintos puntos de la ciudad revela cómo los espacios públicos y comerciales se convierten en diciembre en escenarios para el turismo interno, la convivencia familiar y la apropiación del territorio.

El pesebre en la iglesia de La Merced

El trayecto inicia en el Centro Histórico, con una visita a la Iglesia de La Merced y su pesebre, uno de los templos más emblemáticos del casco colonial. Su entorno, decorado con iluminación y detalles propios de la temporada, invita a detenerse y observar. Para esta zona se recomienda utilizar parqueaderos públicos, que funcionan bajo tarifa, o tomar el transporte público, una alternativa práctica para evitar congestión vehicular.

Horario de la iglesia para visitas: de lunes a sábado, desde las 9:00 a 18:00.

Costo de entrada: gratuita.

Hay que recordar que los horarios y aforos varían por las festividades.

El nacimiento gigante en El Panecillo

El camino continúa hacia El Panecillo, uno de los puntos más visitados en diciembre. Durante la temporada, el acceso puede resultar complejo debido al alto flujo de vehículos y a que se trata de una zona residencial.

Se recomienda acudir con tiempo y respetar las vías de acceso para disfrutar del lugar con calma y seguridad y así poder sacar la foto perfecta en este ya tradicional nacimiento gigante. Las figuras están en un promedio de 38 a 6 metros de altura.

Horarios de visita: Todos los días el pesebre se enciende de 19:00 hasta las 22:00.

Además, el mirador del Panecillo se puede visitar durante el día para apreciar las figuras y la vista de la ciudad. Sin embargo, si los usuarios desean visitar el monumento a la Virgen de Legarda, pueden ingresar en estos horarios:

Lunes a miércoles: 09:00 a 17:00.

Jueves a domingo: 09:00 a 21:00.

Entrada: 1 dólar.

Centros comerciales

También se recomienda recorrer los centros comerciales después de las 18:00, cuando el sol se oculta y la iluminación navideña resalta los arreglos exteriores. Es una opción gratuita, cercana y muchas veces desapercibida, que permite descubrir la belleza de lo cotidiano sin grandes desplazamientos.

Navidad en la Foch

El recorrido avanza hacia el centro norte, en la Plaza Foch, un espacio que atraviesa un proceso de rehabilitación urbana. Visitarla en Navidad se convierte en un acto de apropiación de la ciudad, fortaleciendo el turismo local y la vida cultural.

Horario: del 17 al 25 de diciembre, de 18:00 a 23:00.

En plazas y parques de Quito, como en la Foch, se instalaron luces y estructuras iluminadas para que los visitantes disfruten de la Navidad en Quito. Foto: Sindy Cornejo/ Expreso

La ruta cierra en la Plaza de la República, ubicada junto al Consejo Provincial de Pichincha, un punto clave para la historia y la gestión de la ciudad. Allí, la encendida del árbol navideño convoca a familias y visitantes. El evento es un momento de encuentro colectivo.

Más allá de las luces y las fotografías, este recorrido propone salir, caminar, compartir y mirar a Quito con otros ojos. La Navidad se vive también en la calle, en comunidad y en el redescubrimiento de la ciudad que habitamos.

