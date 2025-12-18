Expreso
Directv: Agenda deportiva para el jueves 18 de diciembre

Para este jueves 18 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
jueves 18 14:00 hs. FÚTBOL Supercoppa de Italia - Semifinal 1 Napoli vs. AC MIlan DSPORTS 610 1610
jueves 18 19:00 hs. FÚTBOL Copa Ecuador Ecuabet DirecTV - Final Universidad Católica vs. Liga de Quito DSPORTS 610 1610
jueves 18 14:05 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada Regular Maccabi vs. Valencia Basket DSPORTS 617 1617
jueves 18 14:45 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada Regular Real Madrid vs. Paris Basketball DSPORTS 2 612 1612
jueves 18 06:00 hs. TENIS ATP Finals - Next Gen Ruedas Preliminares - Día 2 ESPN 621 1621
jueves 18 11:00 hs. TENIS ATP Finals - Next Gen Ruedas Preliminares - Día 2 ESPN 3 623 1623
jueves 18 19:00 hs. BOXEO Boxeo Ramon Cardenas vs. Erik Robles ESPN 2 622 1622
jueves 18 20:00 hs. MMA FFC - Lima Lima DSPORTS FIGHT 615 1615
jueves 18 08:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial Maculino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar Sada Cruzeiro vs. Sir Sicoma Monini DSPORTS 2 612 1612
jueves 18 11:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial Maculino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar Swehly Sports vs. Osaka Bluteon DSPORTS 616 1616
jueves 18 15:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial Maculino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar Praia vs. Aluron CMC Warta Zawiercie DSPORTS 616 1616
jueves 18 18:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial Maculino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar Volei Renata Campinas vs. Al-Rayyan DSPORTS 2 612 1612
jueves 18 20:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada Regular Los Angeles Rams vs. Seattle Seahawks ESPN 5 625 1625
jueves 18 19:30 hs. HOCKEY SOBRE HIELO NHL - Temporada Regular Philadelphia Flyers vs. Buffalo Sabres ESPN 4 NO 1624
jueves 18 09:00 hs. SALTOS ECUESTRES Jump Saudi - Semana 2: Día 2 Riyadh DSPORTS 614 1614
jueves 18 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
jueves 18 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
jueves 18 13:30 hs. PROGRAMAS Intimo: Dibu Martínez DSPORTS 610 1610
jueves 18 16:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 611 1611
jueves 18 17:00 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 611 1611
jueves 18 17:00 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
jueves 18 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 611 1611
jueves 18 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 611 1611
jueves 18 20:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Historias: ADN de un campeón, Lionel Scaloni DSPORTS 611 1611
jueves 18 21:30 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
