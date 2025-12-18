Directv: Agenda deportiva para el jueves 18 de diciembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 18 de diciembre
Para este jueves 18 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|jueves 18
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|Supercoppa de Italia - Semifinal 1
|Napoli
|vs.
|AC MIlan
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 18
|✓
|19:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Ecuador Ecuabet DirecTV - Final
|Universidad Católica
|vs.
|Liga de Quito
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 18
|✓
|14:05 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Maccabi
|vs.
|Valencia Basket
|DSPORTS
|617
|1617
|jueves 18
|✓
|14:45 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Real Madrid
|vs.
|Paris Basketball
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 18
|✓
|06:00 hs.
|TENIS
|ATP Finals - Next Gen
|Ruedas Preliminares - Día 2
|ESPN
|621
|1621
|jueves 18
|✓
|11:00 hs.
|TENIS
|ATP Finals - Next Gen
|Ruedas Preliminares - Día 2
|ESPN 3
|623
|1623
|jueves 18
|✓
|19:00 hs.
|BOXEO
|Boxeo
|Ramon Cardenas
|vs.
|Erik Robles
|ESPN 2
|622
|1622
|jueves 18
|✓
|20:00 hs.
|MMA
|FFC - Lima
|Lima
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|jueves 18
|✓
|08:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial Maculino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar
|Sada Cruzeiro
|vs.
|Sir Sicoma Monini
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 18
|✓
|11:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial Maculino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar
|Swehly Sports
|vs.
|Osaka Bluteon
|DSPORTS
|616
|1616
|jueves 18
|✓
|15:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial Maculino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar
|Praia
|vs.
|Aluron CMC Warta Zawiercie
|DSPORTS
|616
|1616
|jueves 18
|✓
|18:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial Maculino de Clubes de la FIVB - Ronda Preliminar
|Volei Renata Campinas
|vs.
|Al-Rayyan
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 18
|✓
|20:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Los Angeles Rams
|vs.
|Seattle Seahawks
|ESPN 5
|625
|1625
|jueves 18
|✓
|19:30 hs.
|HOCKEY SOBRE HIELO
|NHL - Temporada Regular
|Philadelphia Flyers
|vs.
|Buffalo Sabres
|ESPN 4
|NO
|1624
|jueves 18
|✓
|09:00 hs.
|SALTOS ECUESTRES
|Jump Saudi - Semana 2: Día 2
|Riyadh
|DSPORTS
|614
|1614
|jueves 18
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 18
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 18
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|Intimo: Dibu Martínez
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 18
|✓
|16:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|611
|1611
|jueves 18
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|611
|1611
|jueves 18
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 18
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|611
|1611
|jueves 18
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|611
|1611
|jueves 18
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Historias: ADN de un campeón, Lionel Scaloni
|DSPORTS
|611
|1611
|jueves 18
|✓
|21:30 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610