Copa de la Liga: el fútbol ecuatoriano podría contar con tres torneos en 2025

El presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, anunció el lunes 5 de febrero que estaría dispuesto a crear un nuevo torneo a partir de la temporada 2025.

Se trata de la Copa de Liga, un torneo que contaría con la presencia de los 16 equipos de serie A y los 12 que tendrá la serie B, a partir del próximo año. Es decir, 28 clubes integrarían el proyecto.

“Debemos hacerlo de manera ordenada, con tiempo”, declaró el titular del ente que organiza el campeonato ecuatoriano de fútbol, en entrevista radial con Área 88, de Radioactiva Ecuador.

“Si nosotros establecemos eso es porque realmente ya tenemos el panorama completo del año y capaz haríamos algo para 2025, siempre y cuando tengamos la aprobación de todos los presidentes”, acotó.

Este torneo se organizaría independientemente si la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) realice, o no, la Copa Ecuador: “No necesariamente, pero si es que no hay (Copa Ecuador) sí pudiera ser una alternativa”.

Cabe recordar que la Ecuafútbol no desarrolló la Copa Ecuador en 2023 debido a problemas económicos. No obstante, el titular de este organismo, Francisco Egas, anunció el mes pasado que aunque no todavía no puede “dar un sí definitivo” están “trabajando arduamente para poder hacerla”.

En caso de realizarse en 2025, el fútbol ecuatoriano contaría con tres torneos: una liga, y dos copas, fuera de los torneos Conmebol, Copa Sudamericana y Copa Libertadores.

