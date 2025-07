Ventas suben hasta mayo, pero el repunte no llega a todos los comercio

Las cifras oficiales del Servicio de Rentas Internas (SRI) indican un crecimiento del 8,2 % en ventas a nivel nacional entre enero y mayo de 2025, sin embargo ese repunte no se siente con fuerza en todos los rincones del país, por ejemplo en Guayaquil donde hay pequeños comercios que tienen una caída en las ventas por la falta de seguridad. La situación tiene matices dependiendo de la provincia de Ecuador. Por ejemplo Nelson Cano, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, observa una reactivación paulatina y con matices en la zona fronteriza del Carchi.

“El comercio no está en su mejor momento. Muchas industrias aún no operan al 100 %”, comenta Cano, quien subraya que si bien hay señales de dinamismo, aún persiste un ambiente de incertidumbre, sobre todo vinculado a la seguridad. “Los sectores productivos y financieros son muy sensibles. Si no hay confianza ni seguridad, no habrá inversión sostenible”, explica a Diario EXPRESO.

Para el dirigente gremial, la política del actual Gobierno nacional ha sido bien encaminada, especialmente en la lucha contra el crimen organizado, pero aún está en una etapa temprana. “No cumple ni un año este Gobierno. Hay que esperar un poco más para evaluar resultados con datos de instituciones como el INEC o el Banco Central”, aclara.

En Tulcán, sin embargo, la situación es distinta a la de otras regiones más conflictivas del país. “No tenemos extorsiones ni el tipo de violencia que afecta a la costa. Aquí hay delincuencia común, sí, pero controlable”, afirma Cano. Este clima más favorable ha permitido cierta recuperación, impulsada en parte por el comercio con Colombia, especialmente desde el departamento de Nariño. “Vienen por productos alimenticios como arroz, manteca, aceite, huevos. Se abastecen en Tulcán”, destaca.

Además, el turismo ha cobrado fuerza. Jóvenes que retornaron tras la pandemia han invertido en cafeterías y restaurantes, y un destino inusual, el cementerio de Tulcán, se ha convertido en un imán para los visitantes colombianos durante los fines de semana. “Esto ha beneficiado a hoteles, locales de comida y pequeños comerciantes”, señala Cano.

Aunque aún queda camino por recorrer, Cano concluye con optimismo: “Nos estamos recuperando. Ya no estamos como cuando la gente se iba a comprar a Ipiales y aquí todo cerraba. Hoy vemos movimiento, y eso nos da esperanza”.

Cano remarcó que la confianza en el Gobierno ayuda en la economía. El Índice de Expectativas Empresariales (IEE) en el mes de mayo de 2025 se situó en 56,4 puntos, lo que representa un leve aumento en comparación con el mes de abril, cuando las empresas reportaron un IEE de 55,2 puntos, según el Banco Central de Ecuador.

Es la confianza la clave, en mayo de 2025, el Índice de Expectativas del Comercio (IEC) se ubicó en 55,1 puntos, lo que representa un aumento de 1,3 puntos respecto al mes anterior.

Pero el crecimiento en las ventas no se siente en la caja registradora de todos los negocios. "Mis ventas han bajado, por la inseguridad que hay en Guayaquil. A un familiar y lo secuestraron, tenemos que cerrar más temprano la despensa; y no estamos liberados de las extorsiones, nos piden 5.000 dólares mensuales, no podemos dar ese dinero, no se vende esa cantidad de dinero. Estamos por cerrar e irnos del país", relató a Diario EXPRESO una persona que por temor a la delincuencia solicitó no publicar sus nombres.

El SRI destaca que la venta subió 8,2 %

Los resultados de las estrategias del Gobierno Nacional para dinamizar la economía se evidencian en las ventas registradas hasta mayo de 2025, que alcanzaron los 98.146 millones de dólares, lo que representa un incremento del 8,2 % en comparación con el mismo período de 2024. Sectores como comercio, manufactura y agricultura registraron el mayor crecimiento en ventas.

Solo en mayo de 2025, las ventas alcanzaron los 20.465 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 6,9 % frente a las ventas de mayo de 2024 que fueron de 19.139 millones de dólares. Cabe mencionar que estas cifras se actualizan a diario, de acuerdo con el ingreso de declaraciones por parte de los contribuyentes.

Este dinamismo ha tenido un impacto positivo en la recaudación de los impuestos administrados por el Servicio de Rentas Internas (SRI), que hasta junio de 2025 alcanzó 10.857 millones de dólares, lo que representa un 5,6 % más (573 millones de dólares) en relación con los 10.284 millones de dólares percibidos en el mismo período del año anterior. Este crecimiento de la recaudación significa un cumplimiento del 100,7 % de la meta acumulada hasta junio de 2025.

Damián Larco, director general del SRI, destacó que solo en junio de 2025 se recaudaron 1.599 millones de dólares, un 4 % más a lo registrado en junio de 2024, lo que equivale a 61 millones de dólares adicionales, expresó en un comunicado.

Con respecto a los principales impuestos administrados por el SRI, informó que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) mostró un desempeño destacado entre enero y junio de 2025, período en el que se recaudaron 5.311 millones de dólares por este concepto.

Por su parte, la recaudación del Impuesto a la Renta (IR) en el acumulado hasta junio totalizó 3.623 millones de dólares.

Por concepto de Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), se recaudaron 615 millones de dólares hasta junio.

Larco afirmó, que Ecuador registra un desempeño económico y fiscal favorable en el primer semestre de 2025, impulsado, principalmente en dos pilares: la reactivación económica y la intensificación de los controles tributarios, mismos que han permitido obtener resultados positivos reflejando la eficacia de las políticas fiscales y las estrategias implementadas por el Gobierno Nacional para asegurar la liquidez de las arcas del Estado y consolidar la sostenibilidad fiscal en beneficio de todos los ecuatorianos.

