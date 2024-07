Copa Ecuador: Fecha, día, hora y por dónde ver todos los partidos

En la segunda ronda de la Copa Ecuador, entran los 16 equipos de la Serie A. Son 16 partidos, de los cuales ya se han jugado cuatro y hay la misma cantidad de equipos clasificados a los octavos de final: Aucas, que venció 5-1 a La Castellana; El Nacional, que ganó en penales a Baños; Mushuc Runa, que avanzó en penales contra Leones del Norte; y D. Cuenca, que ganó 3-1 a Manta.

La Copa Ecuador es el torneo en el que la FEF hace participar a equipos de segunda categoría, Serie A y B. En 2024 tiene un atractivo especial: el ganador jugará la primera fase de la Copa Libertadores de América en 2025, siendo Ecuador 4 en el torneo internacional. Esta es una de las principales motivaciones para los equipos.

Mushuc Runa va bien en la Copa Ecuador. cortesia

Entre las novedades de la segunda etapa, destaca el equipo de Antonio Valencia con su Av 25, que se enfrentará a Emelec. Los partidos de la Copa Ecuador se los puede ver por Directv.

Todos los partidos

A los cuatro equipos clasificados se les unirán equipos que saldrán de los siguientes encuentros:

Sábado 27 de julio a las 16:30: Santa Elena vs Imbabura en el estadio Los Chirijos de Milagro. A las 19:00: Cuniburo vs Macará en el Atahualpa.

Domingo 28 de julio a las 16:00: En el estadio Reales Tamarindos de Portoviejo: La Paz vs Católica. A las 19:00: Estadio Banco Guayaquil: Independiente Jr. vs Barcelona.

Lunes 29 a las 19:00: Estadio José Silva de Baños: Vicentino Dragons vs Libertad.

Martes 30 a las 19:00: Estadio Nueve de Mayo de Machala: Bonita Banana vs Liga de Quito.

Miércoles 31: En el Estadio Olímpico de Riobamba: Olmedo vs Independiente del Valle.

RELACIONADAS Pogacar acompaña a Carapaz y tampoco irá a los Juegos Olímpicos

Además, los siguientes partidos completan la fase: Lunes 5 de agosto: Santo Domingo vs Orense.

Martes 6 de agosto: Junior vs Delfín. Miércoles 7 de agosto: Av 25 vs Emelec. Martes 13 de agosto: Guayaquil City vs Cumbayá y Jueves 15 de agosto: La Cantera vs Técnico Universitario.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!