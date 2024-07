Pogacar acompaña a Carapaz y tampoco irá a los Juegos Olímpicos

El ciclista esloveno Tadej Pogacar, quien el domingo 21 de julio ganó por tercera vez el Tour de Francia con seis victorias de etapa, renunció a participar en los Juegos de París 2024 para descansar. Así lo anunció este lunes el comité olímpico esloveno.

"El seleccionador del equipo masculino de ciclismo ha revelado los nombres de los ciclistas que participarán en los Juegos Olímpicos de París de este año. Desgraciadamente, Tadej Pogacar no está entre ellos", informó el comité esloveno.

Pogacar "ha cancelado su participación por estar demasiado cansado", agregó el organismo en su comunicado de prensa.

El caso de Richard Carapaz

Pogacar, junto al ciclista ecuatoriano Richard Carapaz fueron dos de las figuras destacadas del Tour de Francia, con la diferencia de que la Locomotora del Carchi se quedó al final de la competencia con las distinciones especiales de Rey de la Montaña absoluto y Supercombativo de la misma.

Carapaz, campeón olímpico de la ruta en Tokio 2020, no sumó los puntos necesarios en el ranking olímpico por lo que la Federación Ecuatoriana de Ciclismo designó a su compañero Johnatan Narváez como único representante en esa prueba, quedando fuera Richie de toda aspiración. Ahora Pogacar confirma que bien podría haber llegado, pero con diferencia de condiciones por el esfuerzo del Tour.

Carapaz (segundo desde la izquierda) y Pogacar (d) en el podio final. SEBASTIEN NOGIER/EFE

Sobre el título del domingo el esloveno no ocultó el "orgullo" que le produjo haber ganado el Tour de Francia tras el Giro de Italia, que lo atribuyó al trabajo diario que, dijo, le ha permitido progresar como ciclista cada temporada desde que era juvenil.

"Cada temporada ha sido mejor que la anterior y me he convertido en un corredor más completo. Haber logrado el Giro y el Tour es algo increíble, pero es el resultado de mucho trabajo", afirmó el esloveno, que descartó disputar la próxima Vuelta a España.

"Me tientan con ello, pero intento que me entre por un oído y me salta por el otro. Si hay algo que me gustaría conseguir este año, que sería la guinda del pastel, es el Mundial", afirmó Pogacar.

A diferencia del campeón del Tour de Francia, la Locomotora del Carchi sí confirmó que estará en la línea de partida de La Vuelta 2024.

