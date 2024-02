Copa Ecuador: ¿Cambiará de formato para la temporada 2024?

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, ha confirmado que se están realizando esfuerzos para revivir la Copa Ecuador en la temporada 2024. Egas señaló: “Tratamos de llegar a un formato que sea viable”, indicando así que se encuentran en proceso de definir el nuevo formato del torneo.

En declaraciones recientes, Egas enfatizó que, aunque aún no hay un acuerdo formal, se han realizado avances significativos en las negociaciones. Egas mencionó: “En el fútbol lo que no está firmado no se puede dar por hecho, pero hemos avanzado y de palabra estamos ya prácticamente confirmados.”

El presidente de la FEF también abordó los desafíos económicos que enfrentó la Copa Ecuador en su edición anterior. Egas explicó: “El contrato que tenía el tenedor de los derechos ('El Canal del Fútbol') era inviable de pagar, no se pudo pagar durante mucho tiempo y eso complicó a la FEF en su cumplimiento con los clubes también.”

Sin embargo, Egas destacó los esfuerzos de la FEF para resolver estas dificultades financieras, afirmando que se han saldado prácticamente todas las deudas de la Copa Ecuador y se ha llegado a un acuerdo para terminar el contrato anterior. “Hoy ya hemos saldado prácticamente todas las deudas de la Copa Ecuador. Estamos en cero, hemos logrado un acuerdo para terminar el contrato pasado”, señaló.

En cuanto al futuro del torneo, Egas anticipó que se están trabajando en conjunto con la principal cadena de televisión del Ecuador para definir los detalles del nuevo formato. “Estamos ya trabajando en la nueva edición de la Copa Ecuador, espero ya anunciarla en breve ya en su formato, quien la va a transmitir, etc, etc. Estamos trabajando con la cablera más importante del Ecuador en la confección del torneo", concluyó.

La Copa Ecuador volverá este año, pero ¿qué se sabe?



→ Cambia de televisora (trato avanzado con DirecTV)

→ Cambia el formato. Habrá más de una fase a partido único

→ Cambia el número de participantes, podrían ser algunos menos con respecto a las dos pasadas ediciones. pic.twitter.com/k82nULXysj — MrOFF (@MrOFFSIDER) February 7, 2024

