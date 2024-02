Joao Rojas: "Kitu Díaz me dijo que heredaría la ‘10’ después de que se retire"

Recientemente liberado de su contrato con el Monterrey de México, el futbolista ecuatoriano Joao Rojas, se encuentra en búsqueda de un nuevo equipo que le ofrezca el desafío deportivo a la altura de sus expectativas.

Aunque se le vinculó con varios clubes ecuatorianos de LigaPro, incluyendo a Barcelona, el jugador no tiene intensión de regresar a Ecuador por el momento. Así lo dejó saber.

En una entrevista con Arturo Magallanes para el canal de YouTube AM Sports, Rojas expresó su deseo de encontrar un club que le proporcione un ambiente similar al que experimentó en Monterrey, priorizando lo deportivo sobre otras consideraciones, incluyendo su situación familiar y que su "preferencia es jugar en el extranjero".

A pesar de no haber recibido una oferta formal por parte de Emelec, el club de sus amores, Rojas dejó abierta la posibilidad de regresar en el futuro. "Me encantaría volver a Emelec cuando tenga una libertad financiera... la decisión solo pase por sentimiento. Mi prioridad no es estar en Ecuador, no voy a jugar aquí. Aunque me he reunido con varios clubes, Emelec no me ha hecho ninguna oferta", precisó.

Sobre si podría jugar en Barcelona, el futbolista aceptó que hubo un interés respaldado por una propuesta especial de su amigo y capitán del equipo, Damián El Kitu Díaz, quien le ofreció heredar la camiseta número 10 después de su retiro.

“Me decían: 'Dale, ven'. Después un tipo que yo admiro, que me parece harta pelota y que creo que es crack, como el Kitu (Díaz) me habló. Tenía un audio de él en el que me decía que lo iba a hacer retirar y que no íbamos a jugar juntos. 'Ya me queda este año y te quedas con la 10', me dijo", añadió Joao.

El día que Kitu Díaz le ofreció a Joao Rojas jugar juntos y heredar la 10 cuando se retire 😳.

Separando el sentimiento de afinidad que tiene con Emelec, Rojas habló de la deuda pendiente que tiene aún con el equipo, relacionada con un porcentaje de su pase. "Se me debe un porcentaje del pase. Ese dinero lo cobró el presidente Pileggi y no responde los mensajes. Emelec me debe una fuerte cantidad”, declaró el jugador.

Joao Rojas reveló que José Pileggi no le atiende el teléfono 📱



Entrevista completa en mi canal de YouTube AM SPORTS @AMSportsYT



Link: https://t.co/SC5YOJLvtW pic.twitter.com/OmKy4fOK5X — Arturo Magallanes  (@Arturo_M13) February 7, 2024

