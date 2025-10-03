Copa Ecuador 2025: Conoce los cinco equipos que han clasificado a cuartos de final

La 'Copa de todos' ya tiene 5 de 8 equipos clasificados a los cuartos de final

Liga de Portoviejo y Universidad Católica disputaron un cupo a los cuartos de final de Copa Ecuador.

A falta de 3 partidos de octavos de final por disputarse, los cuartos de final de la Copa Ecuador empiezan a tener más forma, contando ya con un partido definido.

El jueves 2 de octubre, Guayaquil City logró imponerse en condición de visitante contra un complicado Deportivo Santo Domingo, que logró remontarle en el marcador 2-1 a los 'ciudadanos', los cuales se habían puesto adelante a los 45 segundos del partido.

Los guayaquileños empataron al inicio del segundo tiempo luego de una gran jugada de Arias y un remate cruzado de Mero. Deportivo Santo Domingo buscaba volver a ponerse adelante en el marcador, tuvo varias ocasiones pero no las aprovechó. Los visitantes se empezaron a sentir cómodos y en un desborde y centro de Ordoñez, Naula de 'palomita' puso las cosas 2-3 para los dirigidos por Pool Gavilánez y llevarse la clasificación a cuartos de final.

¿Quiénes son los clasificados a cuartos de final y quiénes se podrían enfrentar?

Cuenca Juniors es uno de los clasificados luego de vencer a Barcelona S.C. en Cuenca. cortesia

Los equipos ya clasificados en los cuartos de final de Copa Ecuador son:

- Cuenca Juniors vs 9 de Octubre (los dos se enfrentarán entre sí en cuartos de final el 14 de octubre).

- Universidad Católica (espera rival del Gualaceo vs Independiente del Valle que se juega el 8 de octubre).

- Deportivo Cuenca (espera rival del San Antonio vs Liga de Quito que se juega el 9 de octubre).

- Guayaquil City (espera rival del Leones del Norte vs Emelec que se juega el 8 de octubre)

Guayaquil City y Universidad Católica repiten clasificación a estas instancias, donde ya estuvieron en la temporada 2024.

