Copa Davis: Emilio Gómez afirmó que quiso estar con el equipo en El Cairo

La raqueta número uno de Ecuador, Emilio Gómez, afirmó que su “decisión siempre fue venir con el equipo” para afrontar la serie de Copa Davis por los play-offs del Grupo Mundial 1 ante Egipto este 2 y 3 de febrero en El Cairo.

“Los últimos días he sentido una mejora muy grande (con la molestia en su muñeca), me he sentido bien estos días… soy consciente que estoy en condiciones y espero que siga evolucionando bien y si es así estaré para competir desde el viernes”, acotó Gómez, número 307 en el ranking ATP.

“En el equipo tenemos una mezcla de experiencia y juventud. Hablé con Raúl (Viver), con los chicos, y la decisión se tomó porque sé que puedo aportar en algo, espero estar en el singles, dobles o para lo que me toque jugar”, enfatizó Emilio Gómez.

Sobre los rivales del fin de semana indicó que conoce Mohamed Safwat, jugador y capitán del equipo egipcio. “Estuvo dentro de los 120 mejores del ranking, pero no ha estado muy activo últimamente, no ha competido mucho, al resto del equipo no lo conozco, pero siempre en Copa Davis es difícil, no sabemos cómo ellos están preparados, pero ahora pensamos en nosotros en imponer nuestro tenis y este fin de semana la serie se quede con nosotros”.

Este jueves 1 de febrero se realizará el sorteo para la programación de los partidos del viernes y sábado, donde se espera una asistencia de 1.500 espectadores, que es aforo de la cancha central del Gezira Sporting Club.

Los partidos del viernes 2 de enero se jugarán desde las 04:00 de la mañana (hora ecuatoriana) y el sábado desde las 03:00, empezando con el juego de dobles.

