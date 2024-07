Copa América : Ecuador, a Houston entre silencios y una tensa calma

No todo es felicidad. Luego de la clasificación de Ecuador a cuartos de final de la Copa América 2024, una escena de discusión entre Moisés Caicedo y Carlos Gruezo dejó un sabor amargo en la selección nacional.

En los videos difundidos en redes sociales se observa cómo Moisés Caicedo celebra el triunfo con el resto del equipo; sin embargo, cuando sale Carlos Gruezo todo parece indicar que dice algo que incomodó al volante del Chelsea quien va a buscarlo desafiante, pero sus compañeros lo detienen. Acto seguido se observa como Gruezo le señala la salida de forma desafiante a ‘Niño Moi’.

EXPRESO pudo conversar con uno de los protagonistas, quien atendió a los medios de comunicación después del partido en la zona mixta. “No, son cosas que pasan en el partido, y son cosas que se quedan ahí mismo en la cancha. El grupo está bien”, dijo tajante Caicedo, quien se limitó en sus expresiones; mientras que Carlos Gruezo no dio declaraciones. De hecho, no lo hace desde que aseguró no sentir el apoyo del Ecuador en la Copa América previo al partido con Jamaica.

Según una fuente cercana a la selección, el incidente se habría dado por un reclamo por parte Caicedo hacia Gruezo por no rechazar un balón en los minutos finales del partido, lo que le habría incomodado al volante.

Sobre el tema también se refirió Enner Valencia, quien coincidió con la versión de Caicedo. “Sí, lo conversamos y son cosas que pasan en el campo. Millón cosas de esas pasan. Y más como se dio este partido, la cabeza está a mil, está caliente. Después en el camerino estamos bien”, respondió el capitán.

En la salida de los jugadores se evidenció una tensa calma. La mayoría de los protagonistas prefirieron no hablar con los medios, pese a la clasificación. Apenas Alan Franco, Hernán Galíndez y los mencionados Moisés Caicedo y Enner Valencia, dialogaron brevemente sobre lo que fue el empate que le dio la clasificación a cuartos de final.

“Conseguimos el primer paso que era clasificar a cuartos y ahora está Argentina. Queremos cambiar la historia y si está Argentina, pues tocará Argentina”, dijo en un tono más relajado Franco, quien remató sus declaraciones con la frase: “Queremos ser campeones”.

Por su parte, Hernán Galíndez se refirió al respaldo de la gente que llegó hasta el estadio la noche del domingo 30 de junio. “Siempre es lindo sentir el cariño de la gente y nosotros acá hemos sentido todo ese respaldo. Estamos acá también por darles una alegría a toda esa gente. Acá nadie está por plata, ni por irse a otro club. Estamos aquí porque somos unos privilegiados y estamos disfrutándolo”, comentó el portero.

Por su parte, Enner se refirió al siguiente rival con mucho respeto. “Sería una gran novedad eliminar a Argentina porque es el vigente campeón... esperamos que así sea”, dijo el delantero.

Ecuador tenía previsto viajar la tarde de este lunes 1 de julio a Houston, donde entrenará hasta el próximo jueves 4 de julio cuando enfrente a Argentina en cuartos de final del torneo.

