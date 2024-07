Copa América 2024: Duelo de optimismo entre argentinos y ecuatorianos

Los hinchas de las selecciones llegaron desde temprano al estadio. Las altas temperaturas no se impidieron el buen ambiente

Llegó el día 0 y los exteriores del NRG Stadium, en Houston, se pintaron de tricolor y albiceleste. Miles de hinchas latinos repletaron las calles aledañas al reducto deportivo.

El 4 de julio se celebra la Independencia de Estados Unidos, pero este día fue diferente en Houston. La fiesta la pusieron los latinos, miles de argentinos y ecuatorianos repletaron en las calles para alentar a su selección.

El incesante sol y los 36 grados centígrados no fueron impedimento para que los hinchas del fútbol lleguen desde las 14:00 al estadio. El buen ambiente y los cánticos de hicieron presente en la previa. EXPRESO estuvo presente y acompañó a los aficionados.

La hinchada ecuatoriana se lanzó a las calles en la noche del 3 de julio para apoyar a la Tri en un banderazo en Houston JOSUÉ ANDRADE

“Hoy vamos a dar la sorpresa de la Copa América. Con Messi o sin Messi no importa. Vamos a eliminar a los pibes”, dijo Javier Martínez, que reside en Dallas, pero arribó hoy muy temprano hasta el estadio para disfrutar el partido. “Esto es histórico y no me lo podía perder. Hoy hacemos historia y lo mandamos a Messi al retiro”, dijo sonriente el ecuatoriano que radica desde hace cinco años en Estados Unidos.

En los exteriores de la entrada principal del NRG Stadium desde temprano también arribaron los comerciantes, que trataban de aprovecharse del clima para generar ingresos. La venta de aguas, colas y cervezas era lo que más se movía. “Agua, sodas, cervezas. Lleve su agua de la suerte para el sol”, voceaba Yolanda. Una mujer colombiana que vendía junto con sus dos hijos.

La venta de camisetas y banderas también se hizo presente. Los que dominaron este mercado fueron los argentinos, que comercializaban desde $50 la réplica de la camiseta de Messi, que era la más solicitada por los argentinos.

El amor no faltó en la previa. Una mujer con la camiseta de Ecuador y un hombre con la de Argentina, sorprendió a todos al llegar agarrados de la mano.

“Ambos somos ecuatorianos, pero mi esposo vivió en Argentina algunos años y ama a Messi. Él dice que quiere que gane Argentina, pero sé que por dentro apoya a Ecuador”, decía risueña Andrea Sandoval, que reside en Ambato, pero aprovecharon que estaban de vacaciones para venir a este partido.

Por su parte Wilmer, quien portaban la 10 albiceleste, aseguró que su amor por Messi sobrepasa todo. “Si este partido era con otro equipo capaz no venía, pero como es contra Argentina hicimos lo que sea para venir”, dijo Wilmer que confesó que la entrada le costó $200.00.

Los hinchas de la albiceleste esperan que su selección pase a semifinales de la Copa América JOSUÉ ANDRADE

Hay optimismo entre los hinchas

Tanto ecuatorianos como argentinos se mostraron muy optimistas antes del partido. “Nos vamos a penales y Domínguez se lo tapa a Messi y ganamos”, decía Roberto Galvez, ecuatoriano radicado en Houston. Mientras que su esposa apuntó a un triunfo en los 90 minutos. “Hoy ganamos 2-0. Así lo hicimos en Argentina y hoy repetimos”, dijo optimista la mujer.

Mientras que un grupo de hinchas proveniente de Buenos Aires apuntaron a un triunfo aplastante de su selección. “Hoy ganamos 3-0. Lio los tiene de hijos, ¿qué te puedo decir?”, decía sonriente Marcelo Sanster, mientras bebía cerveza junto con un grupo de amigos. Todos coincidían en una goleada albiceleste.

La noche de ayer el colorido fue total cuando ambos hinchas realizaron su banderazo. Cerca de 300 ecuatorianos cantaron y gritaron fuera del hotel JW Marriot donde se hospeda la tricolor, mientras que más de mil argentinos hicieron lo propio en el parque Discovery Green.

El partido se jugará a las 20:00 hora ecuatoriana. Sin embargo la expectativa provocó que cientos de hinchas estén más de 6 horas en el NRG Stadium.

