Copa América 2024: Messi sería titular en el choque de Argentina ante Ecuador

Lio logró recuperarse de su dolencia, sin embargo, no podrá jugar todo el partido

Lionel Messi sería titular en el enfrentamiento de la selección de Argentina ante Ecuador, que se disputará el jueves 7 de julio de 2024, por los cuartos de final de la Copa América de Estados Unidos 2024.

Sin embargo, Messi no jugaría los 90 minutos del partido, esto con el objetivo de que no recaiga en la lesión del aductor de su pierna derecha, la cual no lo dejó disputar el choque ante Perú, el sábado 29 de junio, en la última fecha de la fase de grupos.

y, según la prensa argentina, Lio estaría en el campo de juego hasta máximo los 55 minutos. No lo quieren forzar.

“El capitán de la Selección irá desde el arranque ante Ecuador, aunque está estipulado que juegue entre 45 y 55 minutos debido a sus inconvenientes físicos”, aseguró DSports Radio a través de sus redes sociales.

Messi haría dupla en el ataque con Lautaro Martínez, quien es el goleador, con 4 tantos, de la competencia, a pesar de que no ha sido titular en las alineaciones del director técnico Lionel Scaloni.

La selección de Ecuador enfrentará a Argentina, que tendría a Lionel Messi como titular, el jueves 4 de julio de 2024, desde las 20:00, por un cupo en la semifinal de la Copa América de Estados Unidos 2024.

