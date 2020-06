Rio Ferdinand y su esposa no tendrán relaciones sexuales hasta octubre

La intimidad de los Ferdinand tuvo un giro durante la cuarentena. Rio Ferdinand, ex jugador del Manchester United, se casó con la que ahora es su esposa el pasado mes de septiembre. La famosa actriz y el que fuera futbolista viven juntos desde hace tiempo, y durante el confinamiento ha coincidido que los hijastros del inglés han estado bajo el mismo techo.

Renee Gracie, de piloto de carreras al mundo porno Leer más

Ha sido la propia Kate la que ha revelado algunas de las conversaciones sexuales que tuvo con los hijos de Rio, donde hasta le han hecho preguntas que a ambos los han hecho sonrojar y sacar risas.

"Las conversaciones se han vuelto un poco gráficos con los niños. Están diciendo todo el rato: ‘¿Cuándo lo vas a hacer, entonces?’ Es tan divertido. Uno de ellos dijo: ‘No vas a tener sexo mientras estemos en casa, así que creo que tendrás en octubre’. Y yo me quedé como: ¡No me puedo creer que esté teniendo esta conversación!, desveló Kate sobre lo difícil del confinamiento en lo que se refiere al sexo.

Kate Ferdinand, esposa del exjugador, acumula seguidores debido a su belleza, escultural figura y carisma. Cortesía

Barcelona: El Ídolo reanudó sus entrenamientos en tres canchas Leer más

La pareja de Ferdinand cataloga de "incómodas" algunas de esas charlas que llegaron a ser surrealista por lo que se dijeron. En cualquier caso, deja claro que su relación con ellos es magnífica. "Somos muy afortunados, considerando que vine y no he conocido a los niños durante toda su vida. Somos una unidad familiar estrecha y, si miras en el interior, solo verás felicidad", explica.

Cabe recordar que el ex del United se quedó viudo hace unos años, rehaciendo su vida posteriormente con Kate, con la que ahora planea aumentar la familia y dar un nuevo hermano a Lorenz , Tate y Tia, los tres hijos de Rio Ferdinand que tal y como desvela Kate en esa entrevista suelen "molestarla" hablando de sexo.