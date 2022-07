Lo de Gonzalo Valle no es nuevo. Semana a semana el guardameta de Guayaquil City es figura de su equipo y el sábado, en el cotejo ante Emelec, lo volvió a demostrar.

El golero ecuatoriano ahogó el grito de gol en las gargantas de Alejandro Cabeza, Sebastián Rodríguez y Alexis Zapata, quienes intentaron por todos los medios abrir el marcador, pero nunca pudieron vulnerar el arco del City.

También los aficionados eléctricos, que eran mayoría en el estadio Christian Benítez, se quedaron con las ganas de gritar un tanto debido a las oportunas intervenciones de Valle que durante el cotejo paró seis remates (cuatro de larga distancia y dos a quemarropa) en los que se lució.

Su destacada actuación le permitió sacar su arco en cero, ayudar a Guayaquil City a lograr un punto frente a los azules y ser elegido como la figura del partido.

“Contento por ayudar a mi equipo a sacar un punto ante un rival complicado. Tal vez merecimos algo más, pero lo importante es seguir sumando”, destacó el arquero de los ciudadanos.

Contento por haber aportado a mi equipo, en este momento nos tocó defendernos, el punto es muy valioso para nosotros

Gonzalo Valle, arquero de Guayaquil City

“Nos esperábamos algo así, es un equipo grande, de jerarquía; que ha demostrado ser siempre un firme candidato para llevarse el torneo. En este momento nos tocó defendernos, pero este punto es muy valioso para nosotros”, agregó el golero de 26 años, nacido en Riobamba, quien al final del partido fue felicitado por Pedro Ortiz, colega del Bombillo, debido a sus heroicas atajadas.

Valle recordó que la carrera del futbolista a veces tiene complicaciones, pero lo importante es salir adelante con el apoyo de las personas cercanas. “En el camino uno siempre se va a encontrar con obstáculos que te ponen a dudar, pero hay gente que no me dejó rendirme, y no puedo dejar de pensar que esa gente”, manifestó.

Gonzalo Valle, meta del City, en una de las acertadas intervenciones ante Emelec Christian Vinueza

El estratega de Emelec, Ismael Rescalvo, no se fue contento de la cancha del estadio Christian Benítez, debido a que sintió que su equipo mereció irse con los tres puntos, algo que en gran medida no pasó debido a la actuación del meta del Equipo de la Ciudad.

“Es cierto que el resultado dice que es un empate, pero al final es un partido difícil de explicar. Daba la sensación de que podíamos estar tres días jugando y no entraba el gol. Son dos puntos que se nos van del bolsillo, sobre todo por cómo jugó el equipo”, analizó el estratega español, quien también le dio mérito a Valle debido a que “hizo un gran partido”.

Por otro lado, el ofensivo uruguayo Diego García, quien debutó con el Bombillo, se fue aplaudido por los hinchas eléctricos, debido a que tuvo una destacada actuación, como lo renonoció el entrenador del cuadro millonario.