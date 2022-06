Gonzalo Valle y Nadia Molina, amor en el arco

Están sincronizados. Gonzalo Valle y Nadia Molina no solo juegan en la misma posición y club, pues son arqueros del equipo masculino y femenino de Guayaquil City, respectivamente; también son cursis, aunque solo en la intimidad, atentos y, sobre todo, les gusta formar a los futuros guardametas ecuatorianos.

Guayaquil City consigue empatar a Liga de Quito de local Leer más

En exclusiva con EXPRESO revelaron cómo se conocieron y ciertas intimidades de su relación, que formalizaron el 1 de mayo de 2021. En 2019 coincidieron en el equipo ciudadano. Se hicieron amigos y chateaban constantemente, pero recién se dieron cuenta de que se gustaban cuando Nadia fichó por Ñañas (Quito) en noviembre de 2020.

“Primero solo conversábamos como amigos. Ella se fue a Quito a jugar y seguimos hablando; fue en ese momento que me di cuenta de que nos atraíamos. Se sentía diferente porque ya no la podía ver en persona. Por eso es que cuando regresó a Guayaquil empezamos a salir y le pedí que sea mi novia”, relató Valle mientras sonreía.

A ambos les gusta mantener perfil bajo y pasar desapercibidos de los focos de las cámaras y de los hinchas. Sin embargo, cuando tuvieron su primera cita, los dos lanzaron la invitación al mismo tiempo, según Molina.

“Fue algo mutuo. Siempre he sido más extrovertida que él y esos estereotipos de que la mujer tiene que esperar no van conmigo. Él me gusta y no podía dejar pasar la oportunidad, por eso también me atreví a invitarlo. Igual, en ese momento ya sabíamos que nos gustábamos”, aseguró entre risas la arquera de las ciudadanas.

Gonzalo acotó que llevan una buena relación porque comparten la mayoría de las actividades que realizan. Tienen el mismo trabajo.

Se sentía diferente porque ya no la podía ver en persona. Por eso es que cuando regresó a Guayaquil empezamos a salir y le pedí que sea mi novia Gonzalo Valle, arquero de Guayaquil City

En la intimidad son cursis, se dan besos y abrazos a cada rato. Pero en lo único que no coinciden es en la realización y publicación de videos y fotos por medio de las redes sociales.

“Nunca me ha obligado, pero sí hemos hecho algunos videos de TikTok. Nadia siempre ha sido así, desde que la conozco, y yo un perfil más bajo, por lo que ella sabe perfectamente que no soy de andar en redes sociales. Sin embargo, se divierte haciendo eso, por eso le sigo el dúo para hacer los videos. Igual, no todos se publican”, dijo Valle.

Nadia manifestó que no se pierde ningún partido de su pareja. Junto a su familia y la de Gonzalo siempre está apoyándolo. Se han convertido en su barra.

Él me gusta y no podía dejar pasar la oportunidad, por eso también me atreví a invitarlo. En ese momento, ya sabíamos que nos gustábamos.

Nadia Molina, arquera de Guayaquil City

“Soy la fan número uno de Gonzalo. Me gusta transmitirle mi apoyo en cada partido que juega. Siempre vamos en familia, pero soy la que más sufre. Conocemos muy bien toda la presión que tenemos al ser arqueros, por eso es que nos entendemos bastante. Los dos siempre nos vemos y aconsejamos para mejorar”, expresó Molina.

Sostener la base del 2021, prioridad del Guayaquil City Leer más

Al ver que jóvenes promesas buscan un lugar para perfeccionar sus técnicas como porteros, Gonzalo Valle y Nadia Molina decidieron montar la escuela Sport Vision, en la que enseñan sus habilidades para tapar por medio del entrenamiento visual.

“Hemos descubierto que nos gusta instruir a los jóvenes que buscan ser jugadores. Es bueno enseñarles desde ahora el sacrificio y esfuerzo que tendrán que hacer para llegar a la estelaridad”, destacó Nadia.