Las confesiones de Leonardo Campana

Leonardo Campana se confesó. En una entrevista para las redes sociales del Wolverhampton, el delantero ecuatoriano contó algunos detalles de su carrera y su salto a la Premier League de Inglaterra.

Campana repasó sus inicios en el deporte, entre la raqueta de tenis y el balón de fútbol. A los once años tomó una decisión definitiva y después de algunos años en formativas dio los saltos cualitativos en su carrera: goleador del Sudamericana sub-20, el Mundial de Polonia, el ascenso al primer equipo de Barcelona y la transferencia al Wolverhampton.

Este último paso fue con lágrimas de por medio. "Estaba en la Casa de la Selección, concentrado para el Preolímpico y me llamó mi papá a decirme que todo se había concretado. Se me fueron las lágrimas. Lloré con mi papá", contó.

Ya en el cuadro inglés, ha tenido diversas experiencias como viajar por el continente para los juegos de Europa League, esperando hasta el momento su debut oficial. También dijo que le gusta mucho la ciudad porque es tranquila y le permite enfocarse en los entrenamientos y el fútbol "que es lo que vine a hacer".

Recordando su paso por Barcelona, Campana mencionó dos momentos clave. El primer gol en el equipo absoluto y la expulsión de Daniel Viteri, cuando apenas era pasabolas.

"Estaba atrás del arco de Viteri y un pasabolas me dijo que esconda la bola. Viteri me pidió un balón y le hice la seña de que no tengo. Me agarró y me movió fuerte. Ahí medio lo empujé y me agaché. Después tiré un balón y él se viró para tomarlo e hizo la seña como que quiso pegarme con la bola. El línea lo vio y llamó al central para que lo expulse. Todos me felicitaron", recordó sonriendo.

De nuevo en el cuadro inglés, dijo que su máximo sueño es ganar la Champions League. Por ahora pelea por ganarse un espacio, acoplándose al tipo de entrenamiento y al juego europeo. Para mejorar mira videos de los delanteros más letales del mundo.

También contó que se sorprendió al ver la musculatura de Adama Traoré. Inclusive le preguntó cómo lo hizo. "Dijo que ya es genético, que no va ni al gimnasio". Al igual, conversa mucho son Raúl Jiménez.

Hubo espacio también para hablar de su contagio de COVID-19. Dijo que hace 16 días recibió la noticia pero que ahora está bien. "Se puede salir adelante. Hay que estar unidos. Hay que tener paciencia y apoyar entre todos para lo que se pueda. Me toca apoyar desde acá con mi granito de arena y hoy o mañana llegarán los insumos y medicinas", concluyó.