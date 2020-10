La clave tricolor para vencer a Argentina: juego corto y contragolpe

Llegó el día. Atrás quedaron las paralizaciones por pandemia y los cambios de entrenador. Ahora todo se resuelve en la cancha. Ecuador visita mañana a Argentina en Buenos Aires por sus primeros puntos en el camino al Mundial Catar 2022.

Toques cortos, no cederle la pelota al rival y apostar al contragolpe, son algunas de las claves que dan a EXPRESO exseleccionados ecuatorianos y otroras estrategas de este combinado, con el fin de conseguir un buen resultado en la legendaria Bombonera.

Argentina-Ecuador. VIVO deportes: Día, hora, canal y debut en eliminatorias Catar-2022 Leer más

El entrenador Ricardo Armendáriz considera que quitarle espacios con juego corto es una de las vías de neutralizar el funcionamiento albiceleste y lo primordial será nunca renunciar al ataque.

“Hay que jugarle a toques cortos para no dejarle espacios a Argentina. Con Ángel Mena y Enner Valencia delante de los volantes y cuando se tenga la pelota apostar al contragolpe, eso se puede lograr con un esquema 4-4-1-1”, dice el exseleccionado, que pone especial alerta a las pelotas paradas de Lionel Messi.

Alexander Domínguez, arquero de la selección ecuatoriana, será titular ante la Albiceleste. Cortesía

Con el Bocha coincide el extécnico de Ecuador, Ernesto Guerra, quien sugiere ponerle a Lio “dos hombres de marca a y cinco jugadores en el mediocampo para aprovechar la velocidad por las bandas para desequilibrar”. El Trompudo añade que es “vital no cederle el balón al adversario”.

Además de eso, Ermen Benítez, quien ha defendido la camiseta tricolor, reconoce que a los gauchos “jugarle de igual a igual será imposible, pero la concentración será decisiva en el duelo”. La Pantera dice que será importante no recibir un gol en los primeros minutos pues “eso echaría abajo cualquier estrategia”.

Cambio de horario para el partido Argentina vs. Ecuador Leer más

Las claves

1. Atacar

Si Ecuador renuncia al ataque lo más probable es que no sume, cuando tenga la pelota tiene que intentar hacer daño al rival, para eso tenemos jugadores rápidos y hábiles.

2. Espacios

Será muy importante no cederle espacios a Lionel Messi, si lo tienes puede hacer mucho daño, quitándole el balón a Argentina podremos controlar el partido.

3. Orden

Ecuador debe de emplear la astucia y la obediencia táctica ante Argentina, eso sin duda será muy importante, si están concentrados, se puede sumar en La Bombonera.

Alexander Domínguez: “Nunca he parado”

El hecho de tener pocos partidos oficiales no será un problema para Alexander Domínguez, arquero de la selección ecuatoriana, que apunta como titular para el duelo de hoy ante Argentina.

Ganarle al tiempo, el reto de Alfaro Leer más

“La verdad es que nunca he parado, me he mentalizado para llegar bien a este partido”, dejó saber Dida, de cara al debut de la Tricolor. El actual golero del Vélez Sarsfield argentino agregó que no siente presión por enfrentar a Lionel Messi y lo toma como “una motivación más al saber que voy a estar con el mejor del mundo”.

El guardameta analizó que pese al poco tiempo de trabajo que han tenido con el seleccionador Gustavo Alfaro, “el entrenador nos ha transmitido algunos conceptos, nos pide ser muy inteligentes” y destacó que “estar concentrados será clave” en un equipo con jugadores jóvenes que “tienen un futuro enorme para dar alegrías al país”.

También hizo un llamado a la afición “para estar unidos y recibir el apoyo desde Ecuador en este nuevo desafío”.