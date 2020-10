Argentina-Ecuador. VIVO deportes: Día, hora, canal y debut en eliminatorias Catar-2022

Argentina vs. Ecuador. En VIVO ONLINE Y EN DIRECTO jugarán un duelo clave este jueves 8 de octubre desde las 19:30 (hora de Ecuador) en La Bombonera por la primera fecha de las Eliminatorias rumbo a Catar 2022. La transmisión del partido estará a cargo de El Canal del Fútbol y sigue las incidencias en la cuenta Twitter @Recordec.

Cambio de horario para el partido Argentina vs. Ecuador Leer más

A falta de unas horas para el debut de la selección ecuatoriana en la gesta sudamericana, el entrenador Gustavo Alfaro tiene casi definido su once para enfrentar al combinado albiceleste.

Ángel Mena y Enner Valencia será titulares mañana ante Argentina en La Bombonera. archivo

La tentativa alineación de Ecuador será con: Alexander Domínguez; Pedro Pablo Perlaza, Robert Arboleda, Franklin Guerra, Pervis Estupiñán; Gruezo, Méndez, Plata, Mena; Valencia y Estrada.

Alexander Domínguez, arquero de la selección ecuatoriana, en la jornada de trabajos de la Tri. Cortesía

Por su parte, Argentina saltará al campo con Martínez; Montiel, Martínez Cuarta, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Acuña, Messi; L. Martínez y Ocampos.

Ganarle al tiempo, el reto de Alfaro Leer más

Horarios en el mundo.

Ecuador: 19:30

Perú: 19:30

Colombia: 19:30

Argentina: 21:30

Uruguay: 21:30

Chile: 21:30

Estados Unidos (Texas): 19:30

Estados Unidos (Miami): 20:30

Estados Unidos (Los Ángeles): 17:30

Alexander Domínguez se perfila como el arquero titular de la Tricolor para enfrentar el jueves 8 de octubre a Argentina en el inicio de la gesta sudamericana.

El experimentado golero resaltó que "venimos con la idea, con la mentalidad, con muchas ganas e ilusión. Estamos tranquilos, esperando arrancar las eliminatorias con el pie derecho".

Dida analizó que pese al poco tiempo de trabajo que han tenido con el seleccionador Gustavo Alfaro, "el entrenador nos ha transmitido algunos conceptos, nos pide ser muy inteligentes" y destacó que "estar concentrados será clave" en un equipo con jugadores jóvenes que "tienen un futuro enorme para dar alegrías al país".

Sobre el hecho de no tener una actividad regular durante este año, Domínguez comentó que "nunca he parado, me he mentalizado para llegar bien a este partido". Agregó que no siente presión por enfrentar a Lionel Messi y lo toma como "una motivación más al saber que voy a estar con el mejor del mundo".

Y es Lio quien tendrá la responsabilidad de guiar a La Albiceleste a otro Mundial, en el estreno de la clasificatoria sudamericana con Ecuador.

Los últimos 5 episodios de Ecuador en Argentina Leer más

El capitán argentino deja atrás el trago amargo del folletín de su frustrada salida del club blaugrana cuando intentó marcharse sin papeles en regla y arrojándose a una piscina sin agua. Ahora vuelve a probar suerte para jugar su quinto Mundial e intentar quebrar una racha sin títulos.

El goleador histórico de la albiceleste lo tiene claro: "El único sueño que me queda por cumplir es ganar un Mundial con la selección".