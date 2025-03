Ecuador vs Chile: ¿Si gana La Tri se va automáticamente al Mundial 2026?

La selección ecuatoriana visita a Chile este 25 de marzo desde las 19:00 en un duelo clave para su camino hacia el Mundial 2026. Con 22 puntos en la tabla, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece está cerca de asegurar su boleto, a pesar de la sanción de menos 3 puntos impuesta por la FIFA.

Un triunfo que podría sellar el pase

Si Ecuador logra imponerse en Santiago, llegaría a 25 puntos, lo que podría garantizarle matemáticamente su clasificación directa dependiendo de otros resultados de la jornada. La Tri podría sellar su pase de manera definitiva en junio, cuando reciba a Brasil en Quito o Guayaquil.

Tabla de posiciones y cómo avanza Ecuador

Así es el camino para el Mundial 2026

Con seis cupos directos y un repechaje en disputa, la Tricolor mantiene una ventaja importante sobre sus rivales directos. Actualmente, supera a Bolivia (7º) por nueve puntos y a Venezuela (8º) por diez unidades.

El calendario restante de La Tri

Estos son los partidos restantes de La Tri en las eliminatorias:

Chile vs. Ecuador - 25 de marzo, Ecuador vs. Brasil - 4 de junio, Perú vs. Ecuador - 9 de junio, Paraguay vs. Ecuador y Ecuador vs. Argentina en septiembre.

