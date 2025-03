¿Qué sigue para Ecuador en Eliminatorias? Próximos partidos y opciones de clasificar

Ecuador sigue firme en su camino hacia el Mundial 2026 y, con 22 puntos en la tabla de posiciones, se mantiene en la lucha por la clasificación. La reciente victoria 2-1 ante Venezuela fue un golpe clave para acercarse al objetivo y mantener viva la ilusión de disputar la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá.

El próximo desafío será ante Chile, el martes 25 del 2025 desde las 19:00 un rival que se encuentra en la parte baja de la tabla y que llega necesitado de puntos. Un triunfo en Santiago podría dejar a la Tricolor a las puertas de la clasificación, aunque aún dependerá de otros resultados.

Ecuador tienen 15 puntos en disputa

De los 15 puntos que quedan en disputa, Ecuador puede sumar un máximo de seis más para sellar su pase a la cita mundialist

El calendario de la Tri en las eliminatorias aún tiene cinco duelos cruciales: 25 de marzo: Chile vs. Ecuador. 4 de junio: Ecuador vs. Brasil. 9 de junio: Perú vs. Ecuador. 9 de septiembre: Paraguay vs. Ecuador. Última fecha: El 14 de septiembre, Ecuador vs. Argentina posiblemente en el estadio Monumental de Guayaquil.

Cada partido será una final para Ecuador, que buscará sumar los puntos necesarios para asegurar su clasificación y disputar su quinto Mundial.

