El ciclismo femenino toma impulso

Los ciclistas Angie Luna, Nicole Aguirre, Antonella Maldonado, Marcela Peñafiel, Daniela Andrade, Natalia Vásquez y Dayuma Salcedo, junto a David Tapia (c), artífice del Team LDU.

Siete chicas cuya gran pasión es el ciclismo forman parte del primer equipo femenino que tiene el país. Bajo el nombre de Team LDU, las deportistas encontraron un lugar en el que pueden seguir con su formación en esta disciplina, con proyección a llegar en el futuro a la élite mundial.

Esta iniciativa se concretó en febrero pasado cuando la comisión de ciclismo de Liga de Quito apostó por un equipo de mujeres. David Tapia, quien lidera esta área, resaltó que “buscamos impulsar el ciclismo femenino. En el país hay gran talento, pero la falta de oportunidades al no contar con un buen número de competencias ha frenado su desarrollo”.

Detalló que Antonella Maldonado, Marcela Peñafiel, Nicole Aguirre, Dayuma Salcedo y Natalia Vásquez, quienes se encuentran en la categoría prejuvenil y juvenil, han brillado en juegos nacionales y se complementan con la experiencia de Daniela Andrade y de la venezolana Angie Luna.

“Las chicas son ruteras en su mayoría, pero también corren montaña y pista. Se defienden en todo, es parte de su preparación”, manifestó.

Los entrenamientos los cumplen de martes a viernes en el parque Bicentenario. Antes los realizaban en el velódromo, pero por la crisis sanitaria buscaron un espacio más abierto como medida de precaución. Son en la tarde, ya que gran parte de las ciclistas estudian el colegio en la mañana.

Sábado y domingo lo dedican a las prácticas de ruta en diferentes carreteras o para formar parte de chequeos competitivos que han reemplazado a las competencias debido a las restricciones por la pandemia.

Antonella Maldonado, de 15 años, resaltó que “es una felicidad muy grande ser las primeras chicas del equipo, de este gran proyecto de salir a competir internacionalmente”.

Confesó que su amor por el ciclismo nació por su hermana Samantha, quien actualmente compite en el equipo de la universidad en la que cursa sus estudios en Estados Unidos.

Enfatizó que “el ciclismo es un deporte con bastante adrenalina, te enseña disciplina y la constancia, valores que son importantes para la vida”.

Por su parte, Daniela Andrade, quien aconseja a las más pequeñas y les comparte sus experiencias tanto en el ciclismo como en triatlón, afirmó que “hace falta equidad en el deporte. Muchas veces no hay una categoría femenina, nos mezclan con los hombres para competir”.

Acotó que “al momento de premiación se ve la falta de incentivos para las mujeres, nos pagan menos y hacemos el mismo esfuerzo que los hombres en las carreras”.

Daniela Andrade, de 27 años, aporta con su experiencia en triatlón y ciclismo al Team LDU. CORTESÍA

En cuanto a los implementos que utilizan, algunas deportistas del equipo albo cuentan con su propia bicicleta y otras ocupan las que la Concentración Deportiva de Pichincha les presta por ser seleccionadas de la provincia.

Se encuentran en busca de una alianza con una marca especializada para que las chicas cuenten con su ‘caballito de acero’ e indumentaria.

La meta del Team LDU es consolidarse a nivel nacional, organizar por primera vez en el país la Vuelta femenina el Ecuador, el próximo año, y poder competir en carreras en el exterior que les sirva de vitrina a sus integrantes para que lleguen a clubes profesionales internacionales.

Además, buscar que las ciclistas albas sumen puntos con la mira en representar al país en unos Juegos Olímpicos.

UNA CONSTANTE LUCHA PARA LLEGAR A LA ÉLITE

Miryam Núñez ha representado a Ecuador en pruebas internacionales. CORTESÍA

Miryam Núñez se convirtió el año anterior en la primera y hasta el momento única ciclista ecuatoriana que fue fichada por un club profesional. El mexicano Swapit Agolico Cycling Pro Team puso su atención sobre la tricolor tras la destacada actuación en la Vuelta a Guatemala, en la que ganó la clasificación de la montaña y se ubicó en el quinto lugar de la general.

La aventura con el equipo mexicano duró seis meses, que los aprovechó al máximo con competencias en Estados Unidos de las que indicó “aprendí mucho, me sirvieron en mi formación”.

Para llegar a este escalón, Núñez tuvo que superar varias adversidades debido a la falta de apoyo y se fue formando al competir en pruebas masculinas.

“En temas de carreras nos hacen de menos. Me ha tocado muchas veces participar carreras con hombres, pero todo lo he tomado como un reto que me ha servido para mejorar mi nivel”, confesó.

Agregó que “el tema del ciclismo femenino en nuestro país es complicado, no hay muchas mujeres practicándolo. Y las que hemos apostado por esta disciplina debemos estar más fuertes de la cabeza que de las piernas”.

Espera que con la formación del primer equipo femenino en el país se fortalezca esta disciplina y pide a las entidades públicas y privadas que apoyen a las deportistas “sin esperar primero que se gane una competencia importante”.

Actualmente, Núñez fue reclutada por el equipo Cycling Girls Team para participar en la Vuelta a Colombia, del 7 al 11 de noviembre.