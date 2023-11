Ciclismo: El ecuatoriano Martín López renueva en el Astana por el World Tour

En noviembre del 2021, el equipo Astana Qazaqstan oficializó la llegada del ciclista ecuatoriano Martín López a las filas de su categoría Sub-23 y tras casi dos temporadas fue ascendido a la escuadra World Tour.

Durante ese tiempo, el imbabureño, que en este diciembre cumplirá 23 años, disputó importantes carreras como el Tour de Omán, la Strade Bianche di Romagna, el Giro de Italia Sub-23, Vuelta a San Juan, entre otras.

Gracias a ese desempeño se fue ganando un espacio en la escuadra principal, con la que ya había compartido en 2022 en la Settimana Internazionale Coppi e Bartali en Italia. Sin embargo, también despertó el interés de dos elencos de la máxima categoría del ciclismo mundial.

“Después de la Vuelta a Burgos (desarrollada en agosto pasado) tuve conversaciones con varios equipos, los cuales estaban interesados en mí, pero al final queríamos continuar con el proceso que iniciamos con Astana y es por eso que firmamos un contrato por dos años más”, mencionó a EXPRESO Martinsaurio, como también es conocido.

El pedalista, que inició su carrera profesional en el Best PC de Ecuador, se mostró tranquilo y sobre todo feliz de poder dar “este gran salto al equipo principal”, dijo el hijo intermedio de Sixto López y Nancy Granizo.

Para el tricolor llegar a este momento es fruto del trabajo duro desde que inició en el mundo del pedal. Allá cuando era niño y admiraba a su hermano mayor Israel, quien ahora pertenece a la Policía Nacional.

López no quiso dar los nombres, ni los países de origen de los conjuntos que estuvieron interesados en él. “Si digo los países al final diré exactamente el equipo, porque si no me equivoco hay un equipo World Tour en cada país, entonces te dejo la incógnita y la trivia”, señaló entre risas.

Martín comenzó su carrera ciclística profesional en el Best PC de Ecuador. Archivo

Convertirse en el cuarto ciclista tricolor que correrá en la máxima categoría es un gran mérito, sobre todo porque solo existen 18 elencos de este nivel en el mundo de 30 corredores, cada uno.

“Que un ecuatoriano esté en este tipo de equipos es porque ha venido haciendo muy bien las cosas. Me he ganado mi puesto en la escuadra a base de buenos resultados y de un buen desempeño”, aseguró Martinsaurio, quien por situaciones extras no pudo participar en la Vuelta a España 2023 cuando estaba todo casi listo, incluso formaba parte de la lista preliminar.

La familia López Granizo ha sido pilar importante en este ascenso. “Creo que han sufrido incluso más que yo, porque pienso que para ellos ha sido difícil verme lejos de casa, pero creo que hoy por hoy están demasiado orgullosos de mí y es por ellos que estoy acá también”, dijo.

Conjuntamente con su ascenso, el equipo que tiene sponsor y su sede en Kazajistán realizó una serie de fichajes para la próxima temporada y continuará con una gran base como el kazajo Alexey Lutsenko, el británico Mark Cavendish, el italiano Simone Velasco o el español David de la Cruz, entre otros.

En el tiempo que lleva con el Astana, Martín ya tuvo la oportunidad de debutar con el equipo de primera el año pasado en la Coppi e Bartali en Italia; sin embargo, como corredor oficial del elenco World Tour lo hará desde el 1 de enero de 2024.

Por lo pronto, sus últimas competencias con el equipo de desarrollo las cumplió en el Tour de Langkawi (Malasia), donde finalizó en el puesto 10 de la clasificación general, y en las clásicas Giro del Veneto y Veneto Classic.

Ahora el objetivo de López es “trabajar mucho más duro para conseguir grandes y bonitos resultados para mí, para el país, la afición y mi equipo, también”.

Tras concluir la actual temporada, la idea del ecuatoriano es hacer una buena base de preparación en el país que sirva para tener un buen rendimiento en la categoría world tour el próximo año.

