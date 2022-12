A simple vista Christian Pérez Tixilema parece una persona convencional. Incluso, puede hasta caminar, aunque no con ligereza. Sin embargo, cuando se conoce de su historia la impresión de inmediato se apodera porque Christian es un guerrero de la vida.

Poleth Méndes, por la confirmación paralímpica en lanzamiento de bala Leer más

No puede moverse con ligereza porque sus pies se sostienen con férulas que fueron adaptadas para que dé pasos, sin tanta agitación. Por las diferentes operaciones ha logrado un poco sostener su cuerpo con las órtesis. Antes solo se movilizaba en silla de rueda.

Desde los 22 días ingresó a los quirófanos debido a la mielomeningocele, rara enfermedad que provoca la salida del líquido de la espina dorsal y puede causar discapacidades graves o moderadas desde la pérdida de sensibilidad en las piernas. Por las múltiples operaciones, Christian logró tener la movilidad, pero no puede correr, peor llevar peso.

A los 17 años fue la última ocasión que pasó por una intervención quirúrgica, aunque asegura que deberá someterse a otras de acuerdo avancen los años.

“Mis padres han hecho un gran esfuerzo. Como el líquido de la columna no está en la parte correcta tuvieron que corregir varias ocasiones. Esta discapacidad va mutando. De la rodilla para abajo no tengo fuerza”, dijo el deportista.

Christian Pérez tiene como un pilar fundamental en su vida a su familia. Yadira Illescas

Dos años pasaron- después de estar en los quirófanos- para que Christian comenzara a practicar deportes. Empezó con el básquet en silla de ruedas, pero al poco tiempo lo abandonó porque no le apasionó.

Después incursionó en el atletismo. Empezó a buscar información mediante las redes sociales y con una silla que le prestaron compitió en Cuenca, Guayaquil, Ambato y Quito donde logró conseguir medallas.

Kiara Rodríguez va por el salto dorado Leer más

El deporte logró calarse en su ser que junto a su padre y esposa hicieron rifas y hornados solidarios para reunir el dinero y adquirir una silla adaptada. Los recursos le alcanzaron para comprar una usada que le costó 4.000 dólares, pues las nuevas están hasta en 10.000 dólares.

Después combinó el ciclismo por la halterofilia adaptada. Dejó a un lado el complejo y acudió a un gimnasio para empezar a levantar pesas. El esfuerzo tuvo la recompensa y en el 2019 compitió en los primeros Juegos Nacionales. En plena pandemia en el 2020 y 2021 se convirtió en campeón nacional y ahí la Federación Deportiva de Tungurahua (FDT) lo incluyó dentro del listado de deportistas de alto rendimiento.

En un principio sintió emoción, aseguró, pero a medida que pasaba el tiempo bajó el rendimiento porque debía también trabajar para llevar recursos económicos para el hogar. “Practicaba un deporte, pero no recibía remuneración y así los deportistas no pueden avanzar, es muy difícil”, expresó Pérez.

El ambateño también ha participado en carreras alcanzando varias medallas. Yadira Illescas

Combinaba los entrenamientos con los estudios y trabajo, así que cuando tuvo que competir para mantener su puesto, perdió la prueba y no pudo ir al torneo del Para Powerlifting en México.

Pero eso no lo desmotivó e incluso apoya a otras personas con algún tipo de discapacidad para que practiquen el deporte. Junto con el entrenador del gimnasio particular al que asiste, organizaron el primer torneo nacional Para Powerlifting, donde con apoyo de familiares y su amigo entrenador ayudaron con proteínas, vestimenta y suplementos a los 15 deportistas que acudieron. Esta actividad la esperan realizar cada año para impulsar el levantamiento de pesas adaptado.

Pekín cierra sus Juegos con un mensaje de paz apelando a la diversidad Leer más

Christian es un joven que no se pone barreras. Mientras levantaba pesas, también empezó a incursionar en el fisiculturismo.

Sostuvo que el Wheelchair Bodybuilding o Fisicoculturismo en sillas de ruedas también demanda de gastos, por la dieta y el entrenamiento estricto.

Mencionó que por lo mínimo se requieren en 500 a 700 dólares mensuales, para los gastos que el deporte demanda y es por eso anhela tener el auspicio para incursionar en este deporte tiempo completo.

“Desde bebé he superado limitaciones porque me he aferrado a la vida. Mi recompensa por cada uno de los sacrificios son mis 15 medallas logradas en tres años e incentivar a otras personas para que se esfuercen cada día por sus metas”, manifestó el joven.

Ahora, Christian Pérez quiera dejar plantada la modalidad wheelchair Bodybuilding en el país, ya que no existe, sostuvo. Busca participar en agosto en el Mister Ecuador en silla de ruedas.

“En otros países participan hasta 40 personas en esta modalidad y en el país no hay por falta de motivación para que personas con discapacidad participen.

Para la preparación en Tungurahua quedó endeudado y sigue pagando mil dólares, ya que cubrió con sus recursos. “Tengo la esperanza que más personas se unan para poder este deporte y empujar a otros jóvenes con las mismas u otras discapacidades que practiquen alguna actividad deportiva”, dijo el deportista.

“Nunca lo limitamos”, dice Segundo, su padre

El deportista es tecnólogo automotriz y ayuda a su padre en los trabajos de mecánica. Yadira Illescas

Segundo Aniceto Pérez es el padre de Christian y manifestó que desde bebé tuvieron que operarle la columna por esta enfermedad que no se explica cómo la tuvo. Es el único varón entre dos mujeres.

La vida de Poleth y Anaís Méndes cambió por las medallas Leer más

Expresó que mediante las operaciones lograron también igualarle los pies para que pueda caminar. Una de las reglas que tenían en casa es no limitarlo ni tratarlo de ‘pobrecito’.

Christian tenía que esforzarse igual que sus hermanas. Desde pequeño ayudó a su padre en la mecánica que está en la avenida Bolivariana y Ojeda Dávila, sur de Ambato e incluso estuvo pendiente que no dejara sus estudios.

Christian pensó en dejar los estudios por las burlas que recibía de parte de sus compañeros. Pero también superado el ‘bullyng’ ahora es tecnólogo en mecánica automotriz. “Si uno limita a sus hijos está cortando las alas de lograr sus sueños”, recalcó el progenitor.