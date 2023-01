Christian Ortiz, ansioso por debutar con Barcelona

Christian Ortiz cuenta las horas para pisar oficialmente la cancha del estadio Monumental con la camiseta de Barcelona.

Pese a tener una semana entrenando con los amarillos, el volante argentino fue presentado este 10 de enero por el Ídolo.

Durante la rueda de prensa el exIndependiente del Valle aseguró estar ansioso por jugar su primer partido con el cuadro canario en la Noche Amarilla.

“Yo estuve en la Noche Amarilla 2016 con Universidad San Martín (Perú) cuando estuvo Ronaldinho. Esa noche el estadio era una locura, me di cuenta lo que significa Barcelona para el país. Estoy emocionado y feliz de estar acá”, palpitó Ortiz.

Pese a que tras salir del cuadro rayado (2021) no tuvo tanto protagonismo en clubes como Tijuana de México, Charlotte de Estados Unidos y Defensa y Justicia de Argentina, el argentino afirmó estar bien físicamente y listo para su debut.

“Soy muy autocrítico, no me ha ido muy bien en los últimos equipos. Fui a México estuve seis meses, pero de inmediato me tuve que ir a la MLS. Hoy quiero volver a ser ese jugador que en Independiente del Valle hacía goles, asistía y ayudaba mucho al equipo a ganar los partidos”.

En cuanto al rol que tendrá dentro de la cancha, Ortiz afirmó no tener problemas de jugar como “interior, media punta o extremo”.

“Donde me toque estar voy a dar todo. Quiero aprovechar al máximo esta pretemporada para poder estar en el once titular”.

Por otro lado Barcelona tiene previsto continuar con su pretemporada hasta el domingo en Guayaquil y el lunes 16 de enero viajará a Estados Unidos, para participar en un torneo amistoso.