Janner Corozo cumple en Barcelona un viejo anhelo

El atacante ecuatoriano Janner Corozo está cumpliendo un viejo anhelo: vestir la camiseta de Barcelona.

Corozo, de 27 años, reveló este 8 de diciembre, durante su presentación, que por temas dirigenciales no pudo vincularse, en temporadas pasadas, al cuadro canario. En 2021 y a inicios de este año estuvo en el radar del Ídolo, pero fue fichado por el Everton de Chile.

“Cuando se hablaba antes de mi llegada era un poco difícil por un tema entre presidentes. El presidente del Delfín (José Delgado) es un poco difícil. Pero ahora contento de poder estar acá”, manifestó el jugador nacional.

Ahora que llegó a Barcelona, el atacante espera afianzarse en el elenco de Fabián Bustos, pues otra de sus metas es regresar a la Tricolor.

“Es importante llegar a este gran club, quiero hacer bien las cosas y uno de mis sueños es poder estar en la selección nuevamente. Queremos hacer un gran 2023”.

En junio de este año Corozo llegó al Everton chileno, pero su paso por este club no fue el esperado, pues solo pudo disputar apenas seis encuentros.

“Lamentablemente en Chile no se me dieron las cosas. El tema pasó porque el DT (Francisco Meneghini) no jugaba con extremos y eso dificultaba mi situación”, explicó.

Pese a las pocas actuaciones que tuvo, el exDelfín no se arrepiente de haber dado ese salto al exterior.

“De todas las experiencias uno aprende. Ahora en Barcelona quiero tener mi revancha deportiva y darle alegrías a este gran equipo”.

Además, para este 9 de diciembre, se tiene previsto dar la presentación del argentino Jonatan Bauman.