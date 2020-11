Christian Cruz: "Tenemos la idea de llegar a la final de la Libertadores"

Christian Cruz Tapia está de regreso. El 28 de agosto del 2019 sufrió la lesión más fuerte de su carrera. Se fracturó el tobillo, la tibia y el peroné de la pierna derecha a los 30 minutos del partido por Copa Libertadores ante Boca Juniors. La paralización del fútbol por la pandemia le resultó favorable debido a que en casa pudo recuperarse al máximo y el 16 de agosto del 2020 volvió a las canchas. Cruz, a quien llaman El Chavo, sabe que el fútbol es de revanchas y está teniendo una. Es así como el lateral de Liga de Quito, con pasado en Barcelona, le cuenta a EXPRESO cómo vivió este proceso de retorno al campo.

- La paralización del torneo a muchos les quitó continuidad, pero a usted lo ayudó a tomar ritmo después de la lesión.

- Son cosas de la vida. Venía con la recuperación de la lesión, a inicio de año no podía jugar, pero cuando comenzó la pandemia me movía de a poco y todos los meses que no se pudo entrenar de manera presencial me sirvieron de mucho para estar al 100 % en forma. Además, el apoyo de los dirigentes, cuerpo técnico, mis compañeros y mi familia en casa fue determinante.

- ¿Volvió sin miedo?

-La lesión fue fuerte, solo Dios me pudo ayudar. Pero volví sin miedo, en mi puesto no se puede tener dudas, hay que jugar fuerte y luego tener velocidad. Ha pasado más de un año y, a veces, ni me acuerdo lo que me pasó.

- ¿Qué había en la cabeza cuando regresó a jugar en agosto?

- La verdad, era como si fuera mi primera vez, el debut, estaba demasiado feliz, como volver a nacer. Una sensación increíble de volver a estar donde siempre soñaste, la cancha de fútbol. Antes de jugar por LigaPro, estuve en el partido simulacro ante Independiente del Valle, las sensaciones de volver a jugar fueron únicas.

- Tres títulos con Liga de Quito en tres años.

- Ha sido una bendición de Dios. Desde que llegué todo ha sido para bien, son tres títulos, pero eso es historia, estamos enfocados en lo que nos toca este año. Tanto la Copa Libertadores como la LigaPro.

- Es decir, ¿no quieren jugar final?

- Cuando nos quedamos con la primera etapa, ese día se habló de que no debíamos relajarnos por nada, que no habíamos alcanzado nada. La meta de Liga es llevarnos la segunda etapa, eso es la prioridad.

Nos conocemos mucho en la plantilla, somos solidarios, eso es vital para rendir dentro del campo.

- Ganar la segunda etapa, pero los rivales van con todo también.

- Es por eso que la segunda etapa es durísima y no debemos relajarnos por nada. Tenemos equipo para pelear los 11 partidos que nos faltan.

- En Copa Libertadores les ha ido bien.

- Jugar Copa Libertadores siempre fue mi sueño de pequeño. Recuerdo que mi abuelito, quien está en el cielo, me decía que quería verme jugar ese torneo. Es algo especial. Ahora tenemos un partido difícil ante Santos de Brasil, ellos ya estuvieron aquí jugando ante Delfín. Son octavos de final de un torneo y tenemos que estar bien en todo.

- ¿Hasta dónde se sueña en la Copa Libertadores?

- Liga de Quito ya la ganó, eso quiere decir que la hinchada, directivos y nosotros los jugadores tenemos la idea que debemos llegar hasta el final, con la fe de que podemos quedarnos con la llave.

- Repetto lo deja muy suelto al ataque, hasta tiene pases gol.

- Mi prioridad es la defensa, pero tengo que apoyar a los volantes y delanteros, gracias a Dios que han salido pases para gol y eso es motivante. Lo bueno es que tenemos un gran equipo. Pero cuando voy al ataque me gusta, siempre que se pueda apoyar con un buen pase que termine en gol. Algo así pasó en Copa Libertadores en un ataque que terminó en gol del ‘Parce’ Christian Martínez.

Me llené de fe y valor para recuperar todo el juego que tenía (antes de la lesión) y felizmente se ha dado.



- La defensa de Liga de Quito es una de las más sólidas.

- Eso es producto del trabajo que se hace en cada entrenamiento, tenemos un gran arquero como Gabba, que nos da seguridad y confianza para hacer bien el juego. Lo bueno es que nos conocemos bien todos los jugadores. Eso ayuda mucho a no fallar.

- Se le sacó un punto importante el domingo a Barcelona y su familia en Guayaquil es amarilla.

- Mi abuelo y mi padre me acompañaban a los entrenamientos en Barcelona, fueron muchos años, pero ahora disfrutan de lo que uno hace con Liga de Quito. Y saben lo que deseo este año: volver a ser campeón.