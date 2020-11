Pedro Pablo Perlaza: "No tienes personalidad para pitar estos partidos, cagón"

Ahora con los vídeos y los micrófonos encendido en la cancha, todo se puede escuchar.

Pedro Pablo Perlaza, marcapunta de Liga de Quito, no hizo goles, no salió expulsado, no se sacó la camiseta, no besó la pelota, sí se colocó la mascarilla después del partido, es decir todo correcto en las cuestiones que ahora se pueden sancionar, pero dejó una frase más que polémica para uno de los árbitros del partido entre los albos y Barcelona.

Liga de Quito amargó el sueño de Barcelona: empató en el Monumental Leer más

"Eres barcelonista" es lo primero que dice, luego viene lo más fuerte: "no tienes personalidad para pitar estos partidos, cagón". En el partido el árbitro central René Marín no se percató del incidente.

En el 2019, cuando Perlaza jugaba con Delfín en vivo al final de la Copa Ecuador dijo: "Liga de Quito nunca fue superior a nosotros, nosotros pedimos que no nos ayuden, que nosotros tenemos fútbol, no necesitamos ayuda de ningún árbitro, pero siempre los árbitros meten la mano, donde no tienen que meterla".

Es así como Perlaza protagoniza una polémica en el fútbol ecuatoriano tras el arbitraje de Marín, que recibió críticas de cierto sector amarillo también.

Esto debido a que no sancionó una aparente falta penal del golero azucena Adrián Gabbarini sobre Byron Castillo y, en su lugar, amonestó al lateral torero por considerar que fue una simulación.