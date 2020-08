Chito Vera: "Estaba dispuesto a morir allá arriba"

El peleador ecuatoriano de UFC Marlon 'Chito' Vera reaccionó luego de la cartelera de la noche del sábado en la que venció y rompió el invicto (12-0) del norteamericano Sean O'Malley.

De acuerdo con los registros, el chonero de 27 años, se convierte en el primer deportista de esta rama nacido en un país hispano con 10 peleas ganadas en la historia de la UFC. La siguen el argentino Santiago Pozinibbio y el cubano Yoel Romero con 9.

"Mucha gente estaba diciendo que O'Malley era el favorito y que no le iba a poder ganar... que digan algo ahora. Todos tienen una opinión y yo la mía, soy una persona fuerte, madura y tengo gente muy buena en la esquina (su equipo). El cielo es el límite para mí... Estaba dispuesto a morir allá arriba", precisó el ecuatoriano desde Estados Unidos, donde se desarrolló la pelea.

Sobre si tomó o no ventaja de una posible lesión que O'Malley sufrió en su pierna derecha en el transcurso del combate, Chito desvirtuó que haya sucedido tal y más bien fue el mismo contrincante quien dio un mal golpe y producto de ello bajó el nivel.

"Creo que (la lesión) se da cuando me pega en el gemelo y después tuvo que hacer ajustes; estoy seguro de eso, él puede decir lo que sea. Mi pie nunca me duele porque pateo bien, lo que él tenía era una mano fuerte, pero no tira combinaciones. El perro de pelea que tengo dentro es más grande que el de todos ellos", precisó de manera desafiante.

Vera está consciente de que esta victoria lo asciende de nivel, pero dice estar tranquilo. "Creo que es un gran momento para mí. Soy una persona que viene desde abajo y ahora estamos acá en Las Vegas dando grandes cosas. El lunes vuelvo al gimnasio y de vuelta a patear traseros", acotó.

Finalmente tuvo un mensaje inspirador para su país y todo el continente: "Ecuador, Latinoamérica, nunca dejen sus sueños por algo que la gente crea que no es más grande. El trabajo fuerte, la disciplina, lograr todo lo que quieras en la vida, lo vale. Sigan sus sueños, nunca dejen de luchar que sí se puede. Para arriba ecuador. Siempre con los pies en la tierra, es lo mas importante. Gracias a todos por el apoyo; estamos fuertes", apostilló.