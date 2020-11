Chilavert protagoniza polémica con un primo de Lionel Messi

Un tenso cruce se llevó adelante en las redes sociales. En sus cuentas de Twitter, el primo de Lionel Messi y José Luis Chilavert se sacaron chispas e intercambiaron opiniones sobre las críticas a los entrenadores de fútbol.

Fue Maxi Biancucci, exjugador de Olimpia, disparó primero contra la cantidad de “opinólogos” que existen en la plataforma digital, sin el conocimiento necesario para validar sus fundamentos.

“Qué complejo ser entrenador de fútbol y más de selección. Sos analizado por gente de Twitter e Instagram que no jugaron nunca un picado con amigos. El fútbol alcanza a todos los niveles de la sociedad y es apasionante por eso, pero de ahí a saber de táctica...”, expresó Biancucci.

Allí fue cuando Chilavert respondió: “Querido Maxi, la gente de Twitter e Instagram tiene derecho a opinar de la selección y su DT. Si a ti no te gusta es otra historia, lo único que falta que vos siendo extranjero prohíbas a un Pyo (paraguayo) opinar de su selección. En Py (Paraguay) hay democracia”.

El primo de Messi no se quedó atrás “Querido Chila!! Por supuesto que hay democracia y nadie prohíbe opinar, así como también vos opinas de Argentina todo el tiempo siendo extranjero!! Saludos!!”

“Maxi, te di 3 minutos de fama y no los aprovechaste. Tú no has ganado nada. Respeta a mi gente y no te confundas que no sos Messi. Saludos, nene”, le respondió Chilavert.