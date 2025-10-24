Expreso
Moisés Caicedo jugador del Chelsea de Inglaterra.
Moisés Caicedo jugador del Chelsea de Inglaterra.Cortesía

Chelsea vs. Sunderland: EN VIVO hora, canal y alineación de Caicedo en Premier League

Premier League: Chelsea de Moisés Caicedo enfrenta al Sunderland este 25 de octubre

Moisés Caicedo vive un momento brillante en su carrera. Luego de jugar la Champions League y liderar al Chelsea en la victoria 5-1 ante el Ajax, el mediocampista ecuatoriano vuelve a la acción en la Premier League este sábado 25 de octubre, desde las 09:00 (hora de Ecuador), cuando los Blues reciban al Sunderland en Stamford Bridge. El duelo podrá seguirse minuto a minuto por expreso.ec.

El equipo de Caicedo atraviesa un gran presente. Los dirigidos por Enzo Maresca acumulan cuatro partidos invictos en la Premier League y vienen escalando posiciones con paso firme. La meta de los londinenses es clara: cerrar el año entre los primeros puestos y asegurar su presencia en torneos europeos.

Alineaciones del Chelsea vs Sunderland

Chelsea va con todo por estar en los primeros lugares

UEFA Champions League (15364859)

UEFA borra el gol de Caicedo: el ecuatoriano se queda sin tanto en Champions League

Leer más

Para este compromiso, el Chelsea formaría con Robert Sánchez en el arco; Tosin Adarabioyo y Marc Cucurella en defensa; en el mediocampo, la dupla Moisés Caicedo - Enzo Fernández será la encargada de marcar el ritmo y generar juego. En ofensiva, Joao Pedro, Alejandro Garnacho y Pedro Neto conforman un tridente veloz y desequilibrante.

El Sunderland, por su parte, llega motivado tras una racha positiva en Championship y con la esperanza de sorprender. Su arquero Robin Roefs será clave para mantener la solidez, respaldado por Daniel Ballard y el paraguayo Omar Alderete en la zaga. 

En el mediocampo, el experimentado Granit Xhaka aportará equilibrio, mientras Chris Rigg y Wilson Isidor buscarán generar peligro en ataque.

El último antecedente entre ambos clubes data de la temporada 2016/2017, cuando el Chelsea goleó 5-1 al Sunderland en Londres. Ocho años después, el equipo de Moisés Caicedo quiere repetir la historia y seguir demostrando por qué es uno de los grandes protagonistas del fútbol inglés.

EN VIVO: Chelsea vs. Sunderland el minuto a minuto

