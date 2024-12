Charles Vélez de El Nacional: “Volver a Copa Libertadores es maravilloso”

Los pequeños de la escuela de fútbol Unión 25 estaban sentados a un costado de la cancha de tierra de la liga Jardines del Salado de Guayaquil. Les habían dicho que iba a venir Charles Vélez, volante de El Nacional, campeón de Copa Ecuador y clasificado a la Copa Libertadores.

Mientras esperaban al jugador, Alexander Estupiñán (10 años), Daniel Espinoza (10) y Gerard Lara (12) debatían animadamente sobre quién era el mejor futbolista: Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. A un costado, el director técnico José Moreira, que entrenó a Vélez, comentaba: “Las ganas de Vélez siempre fueron de superación. Las ganas que le ponía a los entrenamientos lo decían todo”.

De pronto, Vélez llegó y compartió con los pequeños de aquella escuela donde un día tuvo sus inicios. Las fundas de caramelos y los balones estuvieron presentes. Las preguntas de los pequeños comenzaron a surgir: ¿Y cuándo juegan Libertadores? ¿Por qué eres volante? ¿Qué tan grande es el estadio Olímpico Atahualpa?

Charles Vélez compartiendo Navidad con los chicos de Unión 25. Jerson Ruiz

Vélez respondió todo y, al final, se deleitó con un hornado, salsa y arroz, que hicieron que la visita del jugador fuera completa. Esta culminó con la entrega de una placa de reconocimiento para el volante.

-¿Qué viste en los rostros de los pequeños?

-Mucha alegría, mucha felicidad. Son niños todavía y a esa edad uno solamente quiere jugar al fútbol e ir detrás de la pelota. Creo que todavía a esa edad no sueñas lo que puedes ser. Los chicos me preguntaron muchas cosas. Hasta te ponen a comparar a jugadores, que si Messi, si Cristiano, como cuando yo era niño y veía a las figuras del fútbol ecuatoriano y me sentía contento. Esa misma ilusión vi en ellos.

-¿Cómo fue reencontrarse con el profesor José Moreira, quien te dirigió cuando tenías 10 años?

-Es algo muy satisfactorio. Me acuerdo de cuando tenía 10 u 11 años. Es algo lindo ver la cantidad de niños que el profesor entrena. Recuerdo cuando venía a entrenar sin saber cómo me iba a ir después. Solo quería jugar.

-¿Siempre jugaste como volante central?

-Jugaba de lateral derecho. Me acuerdo cómo fue mi debut, algo raro. Entré en el segundo tiempo, era el más chiquito de todos. En ese tiempo la escuela entrenaba en el sur de Guayaquil. Mi debut fue en la cancha de la ANAI (Academia Naval Almirante Illingworth). No era titular y me puse a llorar, yo quería jugar, pero era muy pequeño.

-¿Lloraste en la cancha?

-Yo quería jugar de titular, pero había jugadores más grandes. Cuando eres más chico, la diferencia es mucha. Seis meses me tocó estar en el banco. Pero cuando comencé a jugar, todo cambió.

Charles Vélez y el profesor José Moreira en la escuela de fútbol Unión 25. Jerson Ruiz

-¿En qué soñabas a esa edad?

-Solo en jugar, divertirme, nada más. No tenía ese afán todavía de querer ser jugador profesional. Con el tiempo ya fue muy diferente y te das cuenta de que puedes llegar a ser jugador de los que salen en la televisión.

-¿Qué recuerdos tienes de cuando eras pequeño?

-Son inolvidables. Jugaba cerca del Monumental y cuando había partidos del Ídolo quería entrar al estadio, pero no había dinero y tocaba hacer el famoso puertazo, que no era otra cosa que estar hasta el final del partido. Te abrían la puerta en los últimos 15 minutos y adentro. No había para el boleto, pero las ganas de entrar al estadio nadie nos la quitaba.

-¿En qué momento viste que ibas a llegar a ser jugador profesional?

-A los 14 ya me proyectaba a ser profesional. A los 16 años fue cuando debuté en la Academia Alfaro Moreno, en un partido en Segunda Categoría. Entonces ahí fue que ya dije: “Quiero ser jugador profesional”.

-¿Cómo se dio tu llegada al Macará?

-Yo iba a salir a los 16 a Liga de Quito junto a Joao Plata, Marlon Ganchozo, pero mi mamá no me dejó porque yo no acababa el colegio. Luego me fui a Macará (2010), cuando ya lo había terminado.

-A pesar de los problemas deportivos, la temporada ha sido buena para El Nacional.

-La verdad, en lo deportivo, muy buena. Rescatamos muchas cosas positivas. Con el pasar de los partidos nos dimos cuenta de que podíamos alcanzar cosas que, al inicio, se veían lejanas. El ganar la Copa Ecuador, el poder volver a la Copa Libertadores, fue algo maravilloso.

-¿Cómo fue el acompañamiento de la hinchada en la recta final?

-Al inicio no iba mucha gente al estadio. Creo que después, con el pasar de los partidos, todo cambió. El Nacional tiene una gran hinchada. Lo que vivimos en los partidos de la Copa Ecuador fue mágico. Este equipo tiene mucha historia, y uno cuando sale a jugar esos partidos se pone una camiseta grande. Te respetan mucho los rivales.

Charles Vélez volante de El Nacional. API

-¿Al inicio sabías a qué club llegabas?

-Cuando fui al complejo de El Nacional, el primer día, vi mucha historia. Entonces, uno se contagia. Estamos hablando del Bi-Tri, de un equipo de solo jugadores ecuatorianos.

