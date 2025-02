Champions League: Pacho, Hincapié y Ordóñez ya conocen rival en octavos de final

Willian Pacho (c) destaca en la zaga del París Saint-Germain.

Este viernes 21 de febrero se sortearon los octavos de final de la Champions League, el torneo más importante a nivel de clubes en el mundo. Los partidos de ida se jugarán entre el 4 y 5 de marzo, mientras que los de vuelta serán entre el 11 y 12 de marzo.

El sorteo dejó duelos interesantes, como el PSG vs. Liverpool, el Real Madrid vs. Atlético de Madrid y el Benfica vs. Barcelona. Sin embargo, más allá de los grandes encuentros, esta edición de la Champions League tiene un sabor especial para el fútbol ecuatoriano, ya que por primera vez en la historia, tres jugadores tricolores estarán presentes en los octavos de final.

Se trata de Willian Pacho, defensor del PSG; Piero Hincapié, defensa del Bayer Leverkusen; y Joel Ordoñez, defensa del Brujas. Los tres futbolistas son titulares indiscutibles en sus equipos, siendo claves con sus labores defensivas para que sus respectivos clubes hayan clasificado a esta instancia del torneo.

Champions League 2024-25 | Así quedaron los cruces de octavos de final

PSG - Liverpool Brujas - Aston Villa Real Madrid - Atlético de Madrid PSV - Arsenal Benfica - Barcelona Borussia Dortmund - Lille Bayern Múnich - Bayer Leverkusen Feyenoord - Inter

The road to Munich is set.#UCLdraw pic.twitter.com/M2ChMOgR8u — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 21, 2025

