Inter Miami vs Kansas City: Messi sufrió un calvario con el frío extremo

Javier Mascherano, técnico de Inter Miami, destacó el sacrificio de sus jugadores en la victoria 1-0 ante Sporting Kansas City, en un partido en el que Lionel Messi anotó un golazo. El encuentro se disputó en Kansas bajo temperaturas extremas, alrededor de los -15 grados centígrados, con una sensación térmica de -21 grados.

"Estoy muy orgulloso de los jugadores porque creo que es imposible jugar en estas condiciones. No es humano", afirmó Mascherano en rueda de prensa.

"Estoy muy orgulloso de ellos porque me dieron el cien por ciento, con intensidad y mucha actitud. Estamos felices, a mitad de camino para clasificar, y ahora intentaremos descansar después de un partido muy difícil para nosotros", añadió.

Las extremas condiciones climáticas que enfrentó Inter Miami en Kansas City

Mascherano, que debutaba en un partido oficial con Inter Miami, reconoció que nunca había vivido "una situación así con tanto frío".

"Nosotros afuera no lo sentíamos, sobre todo en las extremidades del cuerpo... Llega un momento en que ya no las sentía. Hablamos con los jugadores y a ellos les pasaba lo mismo. Es muy difícil cuando a los cinco o diez minutos ya no sentís los pies ni las manos", describió.

"Y claro, al final, el fútbol es un deporte donde necesitás cierta sensibilidad, y si no la tenés, es muy difícil poder desarrollar tu juego. Creo que nos adaptamos gracias a la actitud y la personalidad de los jugadores, quienes mostraron una gran fortaleza para jugar este tipo de partidos, sabiendo que debíamos luchar, pelear, y que las condiciones del campo, con el piso duro y la nieve acumulada, iban a ser incómodas. Supimos jugarlo y nos llevamos un resultado que, obviamente, es muy importante para nosotros", agregó.

El golazo de Messi: un momento clave en la victoria de Inter Miami

El primer partido oficial de Inter Miami en 2025 terminó con victoria, el debut de Mascherano y el primer gol del año de Messi, quien selló la victoria con una genialidad al controlar el balón con el pecho, girarse con gran destreza y rematar perfectamente al palo largo.

Este encuentro fue la ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025. La vuelta se jugará el martes 25 de febrero de 2025 en el Chase Stadium de Inter Miami, previsiblemente con temperaturas mucho más agradables.

