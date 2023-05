Champions League: Milan, al todo o nada contra el Inter, en semifinales

La más que probable presencia del portugués Rafael Leao en el once del Milan marca un partido de vuelta de las semifinales de Champions League en el que el Inter necesitará más frialdad, para rentabilizar la ventaja que cosechó en la ida (0-2), y alcanzar una final que no logra desde hace trece años, frente a lo que sería una gesta histórica de los ‘rossoneri’, que precisan no solo la cabeza, sino el corazón para tocar la gloria.

Este martes 16 de mayo, desde las 14:00 (Ecuador), el Meazza acogerá un nuevo ‘Derbi della Madonnina’, quizá el más especial de la última década, con una final de Champions en el horizonte. El segundo capítulo del duelo de las diez ‘orejonas’ en el que el Inter lo tiene más cerca, pero tendrá que luchar contra el arma más poderosa del Milan para conseguirlo.

Para ello, el DT Stefano Pioli no solo introducirá el cambio de Leao, sino que dará entrada a Thiaw en defensa en lugar de Kjaer para frenar las acometidas de Lautaro y Dzeko; y mantendrá a Saelemaekers colocando a Brahim como media punta puro ante la importante baja de Bennacer.

El resto del once permanecerá inamovible, con Giroud como nueve, Tonali y Krunic en el centro del campo, y con Theo, Calabria y Tomori completando la zaga.

Por otro lado, se espera que Filippo Inzaghi no realice variantes en relación al duelo de ida, puesto que le dio descanso a sus jugadores más importantes el fin de semana anterior.

Con Onana bajo palos y su habitual línea de tres, fiable hasta ahora en los momentos importantes, intentará frenar las acometidas de Leao, el peligro potencial del Milan para meterse de lleno en la eliminatoria.

Calhanoglu volverá a partir de inicio, acompañado por Barella y Mkhitaryan en la medular; mientras que en ataque formarán de nuevo Dzeko y Lautaro, fundamentales en la ida con su juego de espaldas y moviendo continuamente a los centrales milanistas.