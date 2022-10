El entrenador venezolano, César Farías, confirmó que seguirá en Aucas la temporada 2023 y que ya está pensando en la plantilla para encarar la Copa Libertadores. Aunque, aclaró que la mayoría de su esfuerzo está enfocado en asegurar la clasificación a la final de LigaPro.

El Pachuca de Romario Ibarra, listo para medir al Monterrey en semifinales Leer más

“No tengo ninguna duda de que seguiré en el equipo. Sé que se especulan muchas cosas, pero quiero disfrutar de esto", indicó este miércoles 19 de octubre de 2022 en Deportivismo.

Confirmado!! Cesar Farías dirigirá al Aucas en el 2023. Ya están armando el equipo para la Copa Libertadores de América pic.twitter.com/3lMsdElVvM — Deportivismo (@deportivismoHD) October 19, 2022

Entre las razones están: se siente respaldado por la directiva y cuenta con un gran equipo de trabajo. "He tenido que trabajar con personas que no me quieren y he podido rendir, pero no es lo más grato. Hoy he conseguido una afinidad muy grande con Danny Walker (presidente de Aucas) y se ha integrado Sergio Vallecillo (formativas). Es un triunvirato que nos permite comandar esta institución de buena manera y que no se consigue todos los días", agregó.

Además, Farías dio una fórmula sencilla para su continuidad. Es feliz con el cariño de la gente de Aucas y quiere disfrutar el próximo año todo lo que se ha luchado en esta campaña. "Quiero agradecer el respeto que me ha dado la hinchada del Aucas y la gente de la institución. No lo quiero perder tan rápido. Quiero disfrutarlo”.

De paso, él explicó que "difícilmente le puedan pagar lo que gana en Aucas. La gente se confunde y hay leyendas urbanas. Hay que reconocer al señor Walker que se atrevió a traer a un entrenador que estaba en eliminatorias, en selección. Son otros números, pero vamos a trabajar día a día para honrar esa inversión".