Célico, sin filtro contra el arbitraje: “Parece que Aragón entrena con Barcelona SC”

La tensión del Clásico del Astillero estalló fuera de la cancha. Jorge Célico, director técnico de Emelec, protagonizó una encendida reacción luego de la derrota 2-0 ante Barcelona en el estadio Monumental, por la jornada 13 de la LigaPro.

Visiblemente molesto, Célico lanzó una frase contundente mientras cruzaba la zona mixta rumbo al camerino: "Parece que Aragón entrena con Barcelona", en referencia directa al juez central del compromiso, Augusto Aragón. La declaración, que fue registrada por medios e influencers presentes, se viralizó de inmediato y se convirtió en el comentario más comentado del clásico.

La respuesta de Aragón sobre el tema de Jorge Célico

El árbitro, al ser consultado poco después por esa afirmación, respondió escuetamente: "Pregúntenle a él".

Antes de eseo, Célico había profundizado sus críticas hacia el arbitraje: "Tengo diferencias con las decisiones que tomó Aragón. No puedo desprestigiarlo, pero hay cosas que no entiendo. Vi claramente el penal por mano de Vallecilla que no se sancionó. También hubo una acción que pudo ser segunda amarilla para él tras un cruce con Castelli. Y la roja a Mario Pineida fue muy evidente", afirmó el entrenador.

El técnico también cuestionó una falta cometida por Marcelo Meli, que a su criterio no ameritaba sanción.

"Entró fuerte, pero no hubo contacto. Realmente hicimos un buen partido, generamos muchas situaciones, pero nos topamos con situaciones arbitrales que no esperábamos. Tengo dudas especialmente con la jugada del penal, donde el balón cambia claramente de trayectoria", agregó.

La derrota en el Clásico dejó no solo un resultado adverso para Emelec, sino una nueva controversia arbitral que promete seguir dando de qué hablar.

