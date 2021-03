Caso Maradona: Audios revelan que su cirujano hasta insultó a sus hijas

El neurocirujano Leopoldo Luque, investigado junto a otras seis personas por la muerte, hace cuatro meses, de Diego Maradona, volvió a quedar expuesto tras unos audios que se filtraron en la televisión argentina en los que insultó a sus hijas y dijo que merecía tener "un monumento" por cuidar al 10.

Gustavo Alfaro prepara el once de la Tri con Mena y Noboa, pero sin Díaz Leer más

Pocos días después y antes de la muerte del campeón del mundo, Luque le dedicó insultos a Dalma y Gianinna Maradona en unos mensajes y audios que fueron difundidos por el canal Todo Noticias.

"Me chupa la p... la gorda f... esa (refiriéndose a una de las hijas de Maradona). Me tienen que hacer un monumento. Quiero que hagamos un pacto. Diego deja de tomar y ellos solo reciben el amor del padre. Yo sigo laburando (trabajando)", dijo Luque, que días después de la cirugía compartió una foto con Maradona publicada en la portada de los principales diarios del mundo.

Luque se llevó el crédito por la cirugía de Maradona tras un tumor, pero luego se conoció que fue un equipo numeroso el que intervino al astro del fútbol, que falleció el 25 de noviembre a los 60 años como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada".

El brasileño Luís Fabiano, ingresado en un hospital de Sao Paulo con COVID-19 Leer más

El mismo canal de noticias también difundió unos mensajes que intercambió Luque con la psiquiatra Agustina Cosachov, también investigada, el día posterior a la muerte de Maradona.

"Para mi hay que estar tranquilos. La autopsia va a dar muerte natural. ¿Qué van a decir? Si algún mala leche (mala persona) quiere investigar nos van a llamar y vamos a tener que presentarnos. No hay que pensar en eso. Tengo un montón de pacientes que se mueren y esto es así. Hay algunos que te citan o no. Pero este no va a ser el caso. Hay que estar tranquilos", le dijo Luque.

La Justicia argentina conformó una junta médica que analiza si hubo "una atención médica deficiente" a Maradona.

Los investigados son, además de Luque y Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la médica Nancy Forlini, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Gisela Madrid.