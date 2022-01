El mediocampista de la selección de Brasil, Casemiro, reconoció que estar clasificados a la Copa del Mundo es un alivio. Sin embargo, aclaró que no es motivo para confiarse porque cada vez aparecen más jugadores dispuestos a pelear por un puesto.

Pero indicó que esto es paso a paso. Por ejemplo, admitió que no es momento para pensar en la Copa del Mundo, sino en el partido contra Ecuador, mañana en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

“Queremos llegar fuertes a la Copa, pero hay que pensar partido a partido. No sirve de nada pensar en el Mundial ahora, tenemos que pensar en Ecuador, ese es nuestro enfoque”, dijo en una conferencia de prensa virtual desde Quito.

Casemiro, quien se ha consolidado como uno de los titulares, tuvo tiempo para conversar sobre el trabajo del entrenador Tite.

“Lo que más le interesa es el punto de exigencia. Es un tipo al que le gusta trabajar al 100 %, ya sea en amistoso o eliminatorias. Su nivel de exigencia para estar siempre al más alto nivel no ha cambiado, al contrario, incluso ha aumentado ese punto de concentración, de ser mentalmente fuerte”, indicó.

Casemiro también respondió sobre la ausencia de Renan Lodi, quien no fue convocado por no tener las vacunas contra la COVID-19. “La salud es lo más importante. En mi caso, escucho a los especialistas, que son médicos en el área, que han trabajado y estudiado para esto. La vacuna es importante, el virus no se ha ido, sigue ahí”, concluyó.