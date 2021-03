Carlos Tenorio: "Haremos que se respeten los derechos de los jugadores"

Carlos Tenorio es un referente del fútbol ecuatoriano por su trayectoria y por su participación en el Mundial de Alemania 2006, donde con sus dos goles se quedó en la retina para siempre. Pero el Demoledor 2021 es diferente, desde hace pocos días es el presidente de la AFE (Asociación de Futbolistas del Ecuador), entidad que congrega a los jugadores del país. Es la primera vez que hablará de fútbol desde la ‘otra cancha’, la de dirigente gremial.

- ¿Cuál es la primera jugada de Tenorio en la AFE?

- Antes de tomar la decisión de participar en las elecciones, siempre dije que me interesaba que la gente tenga confianza si quiere un cambio, y lo vamos a hacer. Además, no tiene nada que ver si las directivas anteriores lo hayan querido realizar o no. Solo es una forma de que empiece a funcionar la AFE.

- ¿Qué funciones cumplirá? Porque la AFE tuvo problemas entre sus miembros...

- Cosas reales, muchos dicen que no tenemos una infraestructura, pero para mí es un hecho contar con nuestro espacio, trabajaremos en conjunto con FEF, LigaPro y más, porque es algo justo que le pertenece al jugador ecuatoriano. Eso va a estar en nuestro directorio.

- ¿La AFE perdió peso en el fútbol ecuatoriano?

- La AFE para mí siempre ha pesado, lo que haremos ahora es que se respeten los derechos de los jugadores en todas sus categorías, que ellos se sientan representados en AFE. Hay obligaciones que cumplir en ambas partes.

- ¿Y se ha cumplido con los derechos?

- Si se ha cumplido o no hasta ahora lo sabremos en su momento, porque en eso vamos a trabajar. Si se hace una aportación es necesario saber y participarle a los socios lo que se hace con sus aportes.

- ¿Cuántos socios son?

- Hay un padrón de 900, pero creo que la gente fue perdiendo la credibilidad en sus representados, cada uno sabrá por qué lo hizo, no soy quién para juzgar. Pero dentro del derecho del ser humano, todos pueden reclamar cuando se está incumpliendo con sus obligaciones. Ahora hay que trabajar en que se involucren, desde los jugadores de la A hasta segunda en varones y mujeres.

Nuestra preocupación en la AFE no solo es de la Serie A, sino también el fútbol femenino



- ¿La AFE de Carlos Tenorio hará una auditoría a la anterior de Iván Hurtado?

- Desde que presenté mi precandidatura me preguntan eso. Son temas legales que demanda la ley y no me puedo hacer cargo de acusaciones antes de eso. No puedo decir nada antes. Son trámites que llevan tiempo. Después de eso comienza nuestro trabajo.

- ¿Habrá auditoría?

- Ustedes la llaman auditoría, en un escenario como este estamos para recoger lo que ha pasado. Hay que hacer las cosas con tranquilidad.

- ¿Cómo son las aportaciones?

- Hay muchas cosas que deben empezar a cambiar. Desde los estatutos y reglamentos. Ahora se dan 97 dólares anuales. Vamos a ver la realidad de todo esto y hablar con los agremiados. Si hay un cambio en el valor, no creo que sea tanto.

Desde los estatutos y reglamentos, hay muchas cosas que deben cambiar y los vamos a hacer con orden



- ¿Qué se puede hacer con jugadores que ganan mucho dinero, viven en una burbuja y no les interesa la AFE?

- El jugador nunca deja de ser partícipe del fútbol. Debemos mostrarle los beneficios que tiene para que vuelva la confianza de los jugadores y exfutbolistas. Uno no puede estar aportando y cuando se necesita no hay apoyo. Queremos darle asesorías, beneficios para que el jugador se sienta respaldado, desde los pequeños hasta cuando sean profesionales.

- El tema de aportaciones del IESS es muy delicado, hay clubes que no pagan esas aportaciones y, a veces, los jugadores necesitan de esos servicios.

- Los clubes son entidades privadas y por ley deben cumplir con eso. ¿Pero sabe dónde está el error? Ahí faltan las asesorías en los contratos. Saber si están o no al día. Y si eso no pasa, hablar con los clubes. Son temas muy simples. Queremos que todos los jugadores tengan su espacio como personas. Si ellos están bien, todos estamos bien. Hay que levantar su autoestima, pero en un trabajo de diálogos con los principales de los clubes.

- Viene un chico de segunda categoría y quiere estar en AFE, ¿qué le ofrece?

- Todos tienen que ser parte de AFE, se involucrará a los chicos de esa categoría, pero debemos ahondar más en el tema de vinculación. Queremos una AFE de puertas abiertas.

- Hay un tema que siempre se da: no pagan en algún club y salen y le piden a AFE que haga algo.

- Tenemos que evitar que eso suceda. Las peleas entre clubes y jugadores pasan porque lo hacemos todo mal. Si los clubes desaparecen, hay menos lugares de trabajo. Si hay club, hay jugadores. Debemos estar de acuerdo FEF, LigaPro, clubes y AFE, cuando esto se dé, ningún jugador se quejará de no estar al día en sus obligaciones. Ese será nuestro trabajo.