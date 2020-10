Luna: "Los futbolistas no estamos siendo bien representados por Iván Hurtado"

Una nueva polémica se abrió estos días en el fútbol ecuatoriano, luego de que Luis Luna, actual jugador de Liga de Portoviejo, denunciara que el gremio de futbolistas profesionales del país se encuentra “desprotegido” y con los derechos vulnerados, tras nueve años de la dirección de Iván Hurtado como presidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE).

Luna es contundente y acusa al excapitán de la selección de no haber trabajado por los afiliados, por lo que irá de candidato para las próximas elecciones de la AFE, ya que -según dice- durante la administración del Bam Bam, los clubes “impusieron sus intereses por sobre los jugadores”, entre ello la reducción de salarios por la pandemia.

- ¿Por qué busca asumir la presidencia de la AFE?

- Porque nos sentimos desprotegidos. Los futbolistas no estamos siendo bien representados por Iván Hurtado ante los atropellos que se dan por parte de ciertos dirigentes.

- ¿Qué tipo de atropellos?

- El principal es el incumplimiento de los sueldos. A muchos jugadores nos deben tres, cuatro, cinco meses... y como los clubes ya no tienen la obligación de presentar los roles de pago (como antes se hacía ante la Ecuafútbol), ahora hacen lo que les da la gana. Ahí es donde debería aparecer el presidente de la AFE, pero brilla por la ausencia.

- Usted critica la reducción de sueldos, pero es algo que llegó recién por la pandemia...

- Sí, y no nos alejamos de la realidad; sabemos que la pandemia golpeó financieramente al fútbol en general. No hay ingresos como antes, pero vemos que muchos clubes han contratado jugadores en plena emergencia; es ahí cuando nos preguntamos si esos futbolistas llegan gratis a los clubes y, si hay recursos para contratar, por qué primero mejor no se le paga a sus respectivas plantillas.

- Liga de Portoviejo contrató en este tiempo, ¿usted está al día en sus pagos?

- A eso voy; en lo personal me deben tres meses de sueldo, sin contar que me redujeron el 60 % de mis ingresos.

- ¿Lo obligaron a aceptar esa reducción salarial?

- Claro, los dirigentes hicieron la fácil; si no te gustaban las nuevas condiciones salariales te ibas del equipo. Muchos jugadores, al igual que yo, aceptamos porque no había más opciones y todos tenemos que velar por nuestras familias.

- ¿Le hicieron llegar en su momento este malestar a Iván Hurtado?

- Sí, pero no tenemos respuesta. No nos da la cara.

- ¿Por qué cree que Hurtado no ha reaccionado?

- No sabemos; se quiere aferrar al cargo. Hurtado lleva ya nueve años como presidente y jamás hemos visto un trabajo concreto para nuestro bienestar. Además este mes se tenía que haber convocado a elecciones y no lo hizo.

- ¿Van a tomar alguna medida?

- Hemos hablado con la Secretaría del Deporte para que intervenga y haga respetar los estatutos de la AFE. Él (Hurtado) está citando a una Asamblea Extraordinaria, cuando está por concluir su mandato. ¿Por qué no lo hizo antes? Se quiere prorrogar en el cargo y convoca solo a gente de él.

- ¿De llegar a la presidencia, qué es lo primero que haría?

- Primero una auditoría interna para conocer los ingresos y egresos de la administración actual. Luego buscar beneficios para los afiliados, como un espacio para crear nuestra sede física y alguna empresa que brinde protección médica para atender a muchos jugadores que en ocasiones tienen que costear sus lesiones y que a la larga, por falta de recursos, suelen tener que alejar de la actividad.

- ¿Hay un sueldo para el presidente de la AFE?

- Tengo entendido que son cinco mil dólares.

- ¿Qué haría usted con ese sueldo?

- Si por mí fuera lo pongo a disposición del grupo, pero primero queremos llegar y poner la casa en orden.

MÁS DE LA AFE...

Iván Hurtado, actual titular de la Asociación de Futbolistas del Ecuador. CON: MODESTO GARCÍA 22/03/2019 CARLOS YAGUAL Agencia (ag-expreso) Archivo

Actual presidencia

Iván ‘El Bam Bam’ Hurtado, exdefensor de la selección ecuatoriana de fútbol y de otros equipos más, llegó al cargo de presidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE) el 21 de julio de 2011, luego de la salida de Emilio Valencia.

Fin de periodo

Ante la Secretaría del Deporte su administración está registrada hasta el 31 de este mes.

Nuevas elecciones

Según Luis Luna, actual jugador de Liga de Portoviejo y único candidato a relevar en el cargo a Hurtado, el 23 de este mes se tuvo que haber convocado a elecciones, pero el exseleccionado del Ecuador no lo hizo.

Miembros del directorio

Según la Secretaría del Deporte, Edwin Tenorio, Ángel Fernández, Juan Triviño, Óscar Bagüí, Máximo Banguera, Pedro Quiñónez, Édison Méndez, Fernando López y Luis Fernando Saritama figuran como integrantes del actual directorio.

Cambio radical

Luna propone que el directorio que él lideraría -de ganar las elecciones- solo estará integrado por futbolistas activos.

SIN RESPUESTA

Expreso intentó comunicarse con Hurtado, pero hasta el cierre de la edición, no hubo respuesta del titular de la AFE.