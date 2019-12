Tenorio: "La Tri necesita retomar su casta"

El fútbol ecuatoriano ha perdido su fuerza, comentó el exseleccionado nacional Carlos Tenorio. A su decir, la Tri necesita “retomar su casta” volviendo a levantar a los clubes que siempre han sido cantera del equipo de todos.

“Lo peor que podemos hacer es buscar culpables. Siempre he creído que Ecuador no tiene 20 millones de futbolistas y a veces podemos hacer las cosas más simples”, comentó el esmeraldeño en diálogo con EXPRESO. El Demoledor formó parte de la jornada Partido de las Estrellas, que reunió a viejas glorias del fútbol y a jugadores jóvenes, en un cotejo amistoso que se celebró en El Juncal (provincia de Imbabura) para cerrar el año.

Allí, el delantero se dio un momento para conversar con este medio acerca de la situación por la que atraviesa actualmente la selección nacional. Al igual que varios otros jugadores y entrenadores, a Tenorio le preocupa que, a esta altura, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) todavía no haya contratado a un técnico.

“En la FEF tenemos una nueva directiva y lo que creo es que como ecuatorianos tenemos que aprender a respetar las decisiones que toman las autoridades. El fútbol es un escenario colectivo, entonces se deben tomar decisiones colectivas. Pero la gente no dialoga, sino que a través de las redes sociales puede hacer y decir cualquier cosa”. Además, para Tenorio es preocupante el hecho de que las posibilidades de convocatoria son escasas, y hay jugadores que, de todas maneras, se han volcado en contra del ente regulador del fútbol nacional, creando una rencilla que, a su parecer, solo empeora las cosas.

Mundialista. El exdelantero vistió la camiseta de la selección ecuatoriana en dos mundiales: Japón-Corea 2002 y Alemania 2006. AFP

“Necesitamos una planificación desde dirigencias, jugadores, presidentes de los clubes... sobre todo ellos porque los jugadores donde pasan la mayoría de tiempo es en los clubes, entonces es allí donde tiene que partir la disciplina que debe ser reflejo en la selección”. Con esa opinión, el Demoledor se refirió a los últimos casos de supuesta indisciplina en las convocatorias nacionales que, a su decir, muchas veces también se basan solo en chismes.

“La indisciplina es de un grupo, porque el jugador no viaja solo. Lo que haya pasado, que no sé qué pasó, si los jugadores tomaron una cerveza o hicieron una fiesta, hay cosas que se deben manejar casa adentro y no hacer las cosas tan mediáticas”, indicó. Por otro lado, Tenorio hizo un llamado a la conciencia colectiva, es decir, pedir a las nuevas generaciones de futbolistas que se enfoquen en lo que es verdaderamente importante: dejar en alto el nombre de la Tricolor.

“Ya se nos vienen las eliminatorias y lo único que puedo pedir es que aportemos para el desarrollo de un país. Creo que todo se basa en un cambio de mentalidad”, finalizó el exfutbolista de 40 años que, aunque todavía está vinculado al rey de los deportes, basa su actividad económica en el fomento de la educación en su natal provincia de Esmeraldas.