Carlos Sevilla cree que la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha cometido varios errores y que los cambios han sido más de forma que de fondo. Inclusive, para él, las posibilidades de ir al Mundial son reducidas debido al poco trabajo previo. El director técnico considera que la próxima convocatoria podría dejar mal parados a quienes anunciaron que nunca más serán considerados los del piso 17.

“Primero, para mí fue un error muy grande sacar a Hernán Darío Gómez. No le dieron las garantías, no le dieron respaldo, ni los jugadores que él requería para trabajar. Los clubes no ayudaron para los amistosos. Y eso terminó en una desastrosa Copa América. De ese torneo se debía sacar conclusiones, pero se hizo la más fácil y se gastó mucho dinero para sacar a Gómez. Ahí quisieron empezar de cero, pero ya no había tiempo” dijo a EXPRESO.

Sevilla siente que la selección no llegará en buen nivel a la primera fecha de las Eliminatorias, previstas para el 26 de marzo. “Jordi Cruyff no tiene tiempo, no tiene espacio para realizar microciclos, para conocer a los jugadores. Jugará sus primeros encuentros de Eliminatorias con dos o tres entrenamientos y eso es dar demasiada ventaja. Para mí, está resignada nuestra participación en Catar”, sentenció.

Y tampoco le ve mucho espacio para corregir. “Las correcciones se hacen en los amistosos y nosotros en Eliminatorias recién vamos a ver si podemos formar una selección”.

Los constantes viajes de Cruyff, dice, responden a una planificación que no está acorde a nuestra realidad. "Él tenía que estar mirando las finales, los partidos amistosos y los juegos internacionales. Tenía que visitar en persona a los clubes y después pensar en los pocos jugadores que están en el exterior y que puede utilizar. Ahí sí indicarles su filosofía de juego”.

La división en el directorio de la Ecuafútbol, en cambio, es algo que le llama la atención. Sobre todo, la reunión que habrá la próxima semana para conocer detalles del contrato de Cruyff. “La verdad es que me estoy enterando y es algo preocupante porque aparece como que uno o dos dirigentes firmaron ese contrato y fue capricho de ellos. Al momento no puedo decir si está bien o está mal, pero quienes piden algo son los mismos directivos. Algo está pasando dentro de la directiva y lamentablemente todo eso repercute. Y de paso, de España llega la noticia que formaría parte de un posible cuerpo técnico de Xavi para FC Barcelona”.

Para Sevilla, la disciplina es primordial. Pero, en el caso del piso 17 se hicieron las cosas de una forma desordenada. “Para que las cosas funcionen es fundamental la disciplina. Pero, cuando se comete un error hay que dialogar con esa persona y ver las razones. Dependiendo de ello se sanciona, si es necesario. Un partido, dos, una multa o lo que sea y listo, pero siempre sobre la base de un informe del entrenador. Pero en este caso no se dieron estos pasos. Simplemente se habló y se dejó flotando esta situación. Se dijo que no les iban a llamar nunca más, pero ahora se cambia esa premisa. El rato que aparezca un nombre de esos jugadores en la convocatoria quedará mal parado quien dijo que no volverían”, concluyó.